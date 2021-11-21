Türkiye Enerji Zirvesi toplanıyor

TÜM dünyada enerji krizinin yaşandığı ve fiyatların artış gösterdiği bu dönemde enerji sektörü, gelecek dönem stratejilerini belirlemek üzere Türkiye Enerji Zirvesi
'nde buluşacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
'nın himayelerinde gerçekleştirilen zirve, Antalya
'da başladı. Enerji sektörünün en önemli gündem maddelerinin masaya yatırılacağı zirve, bu yıl ISTRADE Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi ile de birlikte gerçekleşecek.
TÜRKİYE İYİ BİR NOKTADA
"Türkiye
ve küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler, Akdeniz
ve Orta Doğu
'da yaşanan ve enerji piyasalarını etkileyen konular gündemde olacak" diye konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, dünyada enerji piyasaları dar bir boğazdan geçerken, Türkiye'nin bölge ülkelerine kıyasla arz ve tedarik konusunda iyi bir noktada olduğunun da altını çizdi.
PANDEMİ SONRASI İLK BULUŞMA
11 yıldır enerji sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren zirve, bu yıl pandemi sonrası gerçekleşen ilk buluşma olarak da önem taşıyor. Enerji piyasalarının yanı sıra, geleceğinin de masaya yatırılacağı zirvede, kamuoyunu ilgilendiren doğalgaz arama ve üretim yatırımları, elektrikli araçların geleceği, elektrik üretiminde dijitalleşme ve dağıtım, tüketici forumu gibi başlıklar yer alacak.