Türkiye enerjide ‘nadir’ ülke olacak

Çin'in nadir toprak elementleri (NTE) ihracatına kısıtlama kararı sonrası Türkiye enerjideki stratejik konumunu daha da perçinleyecek. Eskişehir Beylikova'daki dev rezerv ile Eskişehir Kızılcaören, Sivas, Burdur, Isparta ve Kayseri'deki potansiyel barındıran NTE alanları Türkiye'yi küresel tedarik zincirinde yeni bir güç haline getirecek. Dünyadaki NTE üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını, işlenmesinin ise yüzde 92'sini gerçekleştiren Çin'in kısıtlama hamlesi, sadece ABD ve Avrupa'yı değil, tüm yüksek teknoloji üreticilerini baskı altına alacak. Böylece, cep telefonlarından elektrikli otomobillere kadar birçok üründe hammadde sıkıntısı yaşanacağı öngörülüyor. Bu adım, ABD'nin Çin'e yönelik yüksek gümrük vergileriyle tırmanan ticaret savaşlarının yeni bir cephesi olarak da değerlendiriliyor.

İKİNCİ EN BÜYÜK REZERV ESKİŞEHİR'DE

Türkiye'nin Eskişehir Beylikova ilçesindeki dev NTE rezervi, küresel dengeleri değiştirebilecek ölçekte bir potansiyel sunuyor. 2022'de duyurulan ve yaklaşık 694 milyon tonluk cevher rezervi barındıran bu saha, Türkiye'yi Çin'in Bayan Obo bölgesinden sonra dünyanın en büyük ikinci rezerv alanı konumuna taşıyor. Cevher sahasında yapılan ilk çalışmalar lantan, seryum, neodimyum, praseodimyumun üretilebilir düzeyde olduğunu ortaya koydu. Bu sahada diğer nadir toprak oksitleri de belli oranlarda mevcut. Ayrıca Malatya-Kuluncak, Eskişehir-Kızılcaören, Sivas ve Burdur çevresinde de yeni rezervlerin tespit edildiği ifade ediliyor. Bu yataklardan başka, Isparta-Sofular ve Kayseri-İncesu bölgelerinde de potansiyel NTE rezervleri bulunuyor. ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri, NTE'lerin yüzde 60-70'ini halen Çin'den temin ediyor. Çin'in ihracat kısıtlamalarının yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu ülkeler alternatif tedarik rotalarına yönelecek. Bu durumda, jeopolitik konumu, güçlü sanayi altyapısı ve zengin yer altı kaynaklarıyla Türkiye, Batı için güvenilir ve stratejik bir ortak adayı olarak öne çıkıyor.