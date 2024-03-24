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Giriş Tarihi: 25.3.2024

Türkiye fiber altyapıda Avrupa’da ikinci

Türkiye fiber altyapıda Avrupa’da ikinci
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin "eve kadar fiber"de 18 milyon hane erişimiyle Avrupa'da Fransa'nın ardından ikinci sıraya yükseldiğini bildirdi. FTTH Avrupa Konseyinin, ülkelerin fiber altyapısına yönelik verilerini derlediği "FTTH/B Market Panorama Araştırması" sonuçlarına ilişkin açıklamada blunan Uraloğlu, "İnanıyorum ki çok yakın zamanda da fiber altyapıda ülkemiz Avrupa'nın lideri olacak. Sadece bir yılda 2.5 milyona yakın eve fiber altyapıyı ulaştırdık. Böylece fiberde bir yılda Avrupa'nın ilk iki ülkesinden biri konumuna yükseldik" diye konuştu.

HEDEF 850 BİN KİLOMETRE
Uraloğlu, geniş bant internet hizmetini her eve ulaştıracaklarını belirterek, "Şu anda toplam fiber uzunluğumuz yaklaşık 550 bin kilometre ve bu yılın sonuna kadar 600 bin kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. 4 yıl içinde ise fiber uzunluğumuzu 850 bin kilometreye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
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Türkiye fiber altyapıda Avrupa’da ikinci
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