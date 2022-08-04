Türkiye fındık ihracatından 11 aylık sezonda, 1,9 dolar kazandı

Türkiye'den 11 aylık sezonda yaklaşık 1,9 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi. Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk," 1 Eylül'de başlayan 2021-2022 ihraç sezonun 11 aylık dönemindeki rakamları dikkat aldığımızda, 31 Ağustos'ta kapanacak sezon sonunda 225-240 bin ton iç fındık ihraç etmiş ve karşılığında da yaklaşık 2 milyar dolar döviz sağlamış olacağız.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021- 31 Temmuz 2022 sezonunda gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi. Açıklamada ,son 11 ayda 322 bin 596 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 895 milyon 697 milyon 602 bin dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
Konuyla ilgili SABAHA konuşan Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise, 1 Eylül'de başlayan 2021-2022 ihraç sezonun 11 aylık dönemindeki rakamları dikkat aldığımızda, 31 Ağustos'ta kapanacak sezon sonunda 225-240 bin ton iç fındık ihraç etmiş ve karşılığında da yaklaşık 2 milyar dolar döviz sağlamış olacağız. Önümüzdeki sezonda, yani 2022 ürününden de ihracatımızın 300 bin tonun üzerinde olacağını ve yine 2 milyar doları aşan bir döviz girdisi sağlayacağımızı tahmin ediyoruz. Ülkemizin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındıkta sektörde son yıllardaki istikrarlı politikaların sürdürülmesi halinde, hem ihraç edilen fındık miktarının, hem de kazanılan dövizin artması muhtemeldir, diye konuştu.
İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muzaffer Taviloğlu ise, önümüzde sezon ihracatımızın geçen sezondan bir miktar daha eksik gerçekleşeceğini yaklaşık 300-310 bin ton arasında bir fındık ihracatı olacağını öngörüyoruz. Bunun başlıca nedeni ise geçtiğimiz sezon diğer fındık üretimi yapılan ülkelerdeki rekolteler düşüklüğünden kaynaklanan açığı dünya pazarında Türkiye olarak biz karşıladık. Halbuki bu sezon diğer ülkelerde de rekolte normal seviyesine geldi" dedi.