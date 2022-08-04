Türkiye fındık ihracatından 11 aylık sezonda, 1,9 dolar kazandı

Konuyla ilgili SABAHA konuşan Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise, 1 Eylül'de başlayan 2021-2022 ihraç sezonun 11 aylık dönemindeki rakamları dikkat aldığımızda, 31 Ağustos'ta kapanacak sezon sonunda 225-240 bin ton iç fındık ihraç etmiş ve karşılığında da yaklaşık 2 milyar dolar döviz sağlamış olacağız. Önümüzdeki sezonda, yani 2022 ürününden de ihracatımızın 300 bin tonun üzerinde olacağını ve yine 2 milyar doları aşan bir döviz girdisi sağlayacağımızı tahmin ediyoruz. Ülkemizin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındıkta sektörde son yıllardaki istikrarlı politikaların sürdürülmesi halinde, hem ihraç edilen fındık miktarının, hem de kazanılan dövizin artması muhtemeldir, diye konuştu.