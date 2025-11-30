Türkiye fuar turizminde yeni bir atağa geçti

Turizm sektöründe hemen her alanda büyüme kaydedilirken fuar turizmi ise pandemiden sonra adeta atağa geçti. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Fuarcılık Komite Üyesi ve Asel EXPO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, 2025 yılının fuarcılık sektörü açısından oldukça hareketli ve verimli bir yıl olduğunu belirterek, "Hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin ilgisinin yükseldiği, sektörün yeniden ivme kazandığı bir dönem yaşadık. Türkiye'nin özellikle uluslararası fuar çekme kapasitesi arttı. Birçok fuarda yabancı ziyaretçi sayılarının önceki yılın üzerinde gerçekleştiğini gördük. Dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye'nin fuarcılık merkezi olma iddiasını güçlendirdiği bir yıl oldu" dedi. Fuarlara katılan yabancı ziyaretçi sayısının son iki yılda yüzde 18 artış kaydettiğini vurgulayan Ete, "Gerek Avrupa gerek Körfez gerekse Asya pazarlarından Türkiye'ye olan ilginin önemli ölçüde yükseldiği bir yıl oldu. Özellikle alım heyetleri, iş bağlantıları ve B2B görüşmelerde belirgin bir hareketlilik yaşandı" diye konuştu."2026'nın daha selektif ama çok daha etkili bir yıl olacağını öngörüyoruz" diyen Ete, yabancı ziyaretçi profilinin niteliğinin artacağı, hedefli alıcı programlarının daha ön plana çıkacağı bir döneme girildiğini kaydetti. Ete, "Türkiye'nin coğrafi konumu, ulaşım avantajı ve fuar altyapısı sayesinde bölgesel liderliği güçlenecek. Özellikle gıda, lojistik, savunma sanayii, teknoloji, sağlık ve helal endüstrisi gibi alanlarda uluslararası fuar ilgisinin büyümeye devam edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. Fuarcılık sektörünün artık hizmet ihracatçısı olarak kabul edilen stratejik bir alan olduğuna değinen Ete, şöyle devam etti: "Bu bağlamda atılması gereken en önemli adımlardan biri, yurt dışındaki fuarlarda yabancı katılımcılara tanınan KDV istisnasının, Türkiye'deki fuarlara katılan yabancı firmalar için de uygulanması.""Sabah Gazetesi, Türkiye'nin en güçlü ve köklü medya kuruluşlarından biri" diyen Yunus Ete, fuarcılık sektörü açısından da çok güçlü bir paydaş olduğunu vurguladı. Ete, "40 yılda Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal dönüşümüne tanıklık eden bir kurum olarak Sabah iş dünyasının nabzını tutan bir referans noktası. Bizim için Sabah, yalnızca bir medya organı değil; stratejik bir partnerdir" dedi.