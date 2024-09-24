Türkiye fuarcılıkta zirvede

Ticaret Bakanlığı, fuar alanları büyüklüğünü araştırdı. Buna göre Türkiye'nin fuar alanları büyüklüğü bakımından Avrupa'da 6'ncı, dünyada 10'uncu ülke konumunda olduğu belirlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye yaklaşık 767 bin metrekare kapalı fuar alanı kapasitesiyle dünya çapındaki alanların yüzde 1.7'sine, Avrupa'dakilerin yüzde 4.54'üne ev sahipliği yapıyor. Fuarcılık sektörü Türkiye ekonomisi için de büyüme potansiyeli barındıran bir alan olarak görülüyor. Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine göre fuarcılık sektörünün içinde yer aldığı "2023 Diğer Hizmetler" ihracatı, yüzde 19'luk artışla 4.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de geçen yıl düzenlenen fuarlara 9 bin 137 doğrudan yabancı katılımcı iştirak etti. Fuarlara yaklaşık 930 bin yabancı ziyaretçi geldi.