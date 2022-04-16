‘Türkiye fuarda parlayan yıldız oldu’

Almanya merkezli dünyanın en büyük fuar düzenleyicilerinden biri olan Deutsche Messe'nin Türkiye oluşumu Hannover Fairs'in, Türkiye Genel Müdürü Annika Klar, "Türkiye fuarcılık sektörünün parlayan yıldızıdır" dedi. Dünyada Messe çatısı altında en çok fuarın Türkiye'de düzenleneceğini belirten Klar, "Hannover Fairs Turkey olarak gördük ki imalata dayalı tüm sektörlerin dikkati Türkiye üzerine yoğunlaşmış durumda. Bu da özellikle fuar tercihlerine yansıdı. En son düzenlenen 6 büyük fuarımız toplam 134 bin metrekare iken aynı fuarlar için gelen yoğun taleple birlikte bunu en az yüzde 25'lik bir artışla 167 bin metrekarelere çıkartma hedefimiz var. Bu nedenle fuar takvimimizi sıkılaştırdık" diye konuştu.