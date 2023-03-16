Türkiye geçen yıl 13 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekti

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin 2022'de dünyada yatırımların azaldığı bir ortamda 13 milyar dolar yatırım çektiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemler için bizim hedefimiz dünyadaki yatırımlardan yüzde 1,5 pay almak." dedi.

Dağlıoğlu, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED), İstanbul'da gerçekleştirilen 42. Olağan Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, deprem nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, en hızlı şekilde bu yaraların sarılacağına, bölgenin tekrar inşa edileceğine inandıklarını söyledi.

Son yıllarda yaşanan Kovid-19, küresel olumsuzluklar, Rusya-Ukrayna savaşı gibi sorunlardan bahseden Dağlıoğlu, Türkiye'nin bu sıkıntılara karşın en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Dağlıoğlu, hızlı büyüyen bir ekonomiyi sahip Türkiye'nin reformlarla kendisini daha ileri seviyeye taşımaya adamış bir ülke olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yetkin iş gücüyle, yetenek havuzuyla dünyada ve özellikle kendi coğrafyasında pozitif ayrışan bir ülke ve çok eşsiz bir konumda. Asya, Afrika, Avrupa'nın kesişim noktasında küresel pazarlara erişim sağlayan bir ülke. Ben eminim ki bu avantajlarıyla Türkiye tekrardan bu zorlu ve küresel dönemlerden hızlı çıkacak. Biz işte böyle bir ortamda mevcut (YASED) yönetim kurulu ile çok yakın çalışmalar gerçekleştirdik."

"HEDEFİMİZ DÜNYADAKİ YATIRIMLARDAN YÜZDE 1,5 PAY ALMAK"

Burak Dağlıoğlu, YASED ile yaptıkları çalışmalardan bahsederek, dernek ile birlikte ilk kez Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Stratejisi'ni hazırladıklarını söyledi.

Birlikte yatırımcıların nabzını tutmak için anketler yaptıklarını ve raporlar ürettiklerini dile getiren Dağlıoğlu, bu çalışmaların hepsinde yönetim kurulu ve genel sekreterya ile çok yakın çalıştıklarını bildirdi.

Dağlıoğlu, birlikte çalıştıkları dönemde Türkiye'nin doğrudan yatırım performansının dikkat çekici olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bahsettiğimiz pandemi döneminde dünyada yatırımlar 1 trilyon doların altına gerilerken, ülkemize gelen yatırımlarda da azalma oldu. Ama sonrasında dünyanın toparlanma hızından daha yüksek hızla yatırım çekmeye devam ettik. 2021'de 13,5 milyar dolar yatırım çektik kabaca. 2022'de dünyada yatırımların azaldığı bir ortamda 13 milyar dolar yatırım çektik. Önümüzdeki dönemler için bizim hedefimiz dünyadaki yatırımlardan yüzde 1,5 pay almak. Bu bağlamda da yeni yönetim kurulu ile daha yakın çalışmak ve bu çalışmaları daha öteye götürmek bir zorunluluk."

"BÜTÜN YATIRIMLARINIZA TALİBİZ"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, yeni seçilecek YASED Yönetim Kurulu ile çalışmak istedikleri önemli konular olduğunu kaydederek, bunlardan bazılarının küreselleşme, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve tedarik olduğunu söyledi.

Dağlıoğlu, "En dengeli şekilde ve ülkemizin çıkarlarını gözeterek ilişkilerimizi sürdürmeye kararlıyız. Bu bağlamda bütün yatırımlarınıza talibiz. Sadece üretim değil mühendislik merkezi, AR-GE merkezi, bölgesel yönetim merkezi, bölgesel eğitim merkezi projelerini, satın alma ofislerini gibi bunların hepsini almaya talibiz. Bu mesajları net olarak iletebilirsiniz. Kamu olarak bu yatırımları kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Beraber çalışmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Portföylerinin çok güçlü olduğunu, 300'e yakın yakın projelerinin bulunduğunu dile getiren Dağlıoğlu, gelecekte bu mutlu ve güzel haberleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin bugüne gelmesinde uluslararası yatırımcıların önemli katkısı olduğunu belirterek, "Ben eminim ki bundan sonrasında da Türkiye'nin hedeflerine ulaşması noktasında çok önemli yatırımlar yaparak ve Türkiye'de değer üreterek katkı vereceksiniz. Bu bağlamda da Cumhuriyetimizin 100. yılına çok güçlü bir başlangıç yapacağımızdan eminim." diye konuştu.

"DEPREM BÖLGESİNİN YENİDEN İNŞASI İÇİN YASED OLARAK KATKI VERMEYE KARARLIYIZ"

Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın da Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, bugün itibarıyla YASED üyelerinin deprem bölgesine nakdi yardımının 10 milyar lirayı aştığını söyledi.

Depremden etkilenen bölgenin yeniden ayağa kalkmasının uzun ve zorlu bir süreç gerektirdiğinin farkında olduklarını ifade eden Sargın, "Deprem yaralarının sarılması, bölgenin yeniden inşası ve afet yönetiminin güçlendirilmesi için YASED olarak katkı vermeyi sürdürmekte kararlıyız. Yaptıkları işlerle Türkiye'nin geleceğine her gün yatırım yapan YASED şirketleri için Türkiye'nin geleceğine güvenle bakmak, bunun için gerekli koşulların oluşmasını sağlamak birinci önceliğimiz olmaya devam edecek." diye konuştu.

Sargın, YASED'in faaliyetlerinden bahsederek, son yıllarda küresel kaynaklı yüksek belirsizliklere karşın üyelerinin operasyonlarının sürekliliğini ve verimliliğini koruyacak, değişen koşulların üyelere olumsuz etkilerini en aza indirecek adımları attıklarını anlattı.

Dijital dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma ve küresel tedarik zincirlerine entegrasyon konularını ana temaları olarak önceliklendirdiklerini aktaran Sargın, bu alanlarda ilgili tarafları bir araya getirerek en iyi uygulamaların paylaşımını sağladıklarını, hazırlanan mevzuata ve kamu-özel sektör iş birliği platformlarına destek verdiklerini bildirdi.

Sargın, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı, 12. Kalkınma Planı ve ÖTV'deki düzenlemelere katkılarından, Yeşil Mutabakat ve iklim kanunu ile ilgili çalışmalarından bahsetti.

SARGIN'IN GÖREV SÜRESİ SONA ERDİ

Ayşem Sargın, geçen dönemde YASED olarak hedefledikleri dönüşüm yolunda önemli mesafe kaydettiklerini belirterek, gelecek sürece ilişkin hedeflerini paylaştı.

Dört yıldır YASED Başkanlığı görevini büyük gururla yürüttüğünü dile getiren Sargın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YASED üyelerini tanıdıkça, dünya çapında başarılarına tanık olduğumuz şirketlerin Türk ekonomisine katkılarının ötesinde bu ülkeye verdikleri değeri, gönüllü desteği gördükçe daha da büyüdü bu gurur. Buradaki hiç bir şirketin önceliğinin sadece şirketinin kazancını gözetmek olmadığını, her birinin Türkiye'nin de kazanacağı bir denklem yaratmaya çalıştığına tanık oldum bu dört yıllık dönemde. İşte bu nedenle YASED'in en büyük gücünün üyeleri olduğuna yürekten inanıyorum ve hepinize hem Türkiye'deki özverili çalışmalarınız, hem de YASED'e değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum."

Sargın, salgın, savaş ve deprem gibi çok büyük zorlukların yaşandığı süreçte başkanlık görevini yürüttüğünü kaydederek, seçimle göreve gelecek yeni yönetime başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından yeni YASED Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri açıklanacak.