Türkiye genelinde 2022’de 51 milyondan fazla e-Tebligat yapıldı

Adalet Bakanlığı, e-Tebligat uygulamasıyla 2022'de 51 milyondan fazla iletinin muhataplarına ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kağıt tasarrufu ve doğanın korunmasına yardımcı olan e-Tebligat sayesinde yıl boyunca 1 milyar 291 milyon 282 bin 752 lira tasarruf sağlandığı belirtildi.

Çevre dostu e-Tebligat uygulamasıyla 2022'de 51 milyon 139 bin 911 tebligatın muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldığına yer verilen açıklamada, "Bu süre zarfında 1789 ton kağıt tasarrufu yapılırken, böylelikle 30 bin 428 ağaç da doğada kaldı." ifadesi kullanıldı.

Uygulamanın başladığı 2015'ten bugüne kadar ise e-Tebligat sistemiyle 141 milyon 470 bin 886 iletinin gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede kamu kaynağından 2 milyar 510 milyon 282 bin 752 lira tasarruf sağlandı. Böylece, 4 bin 951 ton kağıt israf edilmemiş oldu ve bu sayede 84 bin 175 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Adalet Bakanlığı tarafından yargıda teknolojinin daha etkin kullanılması hedefi ile 2015'te ihtiyari olarak hizmete sunulan e-Tebligat uygulaması, 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri, noterler, avukatlar, arabulucu ve bilirkişiler için kullanımı zorunlu hale getirildi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.

Yargılama sürecinin kısaltılması ve tebligat aşamasının hızlı bir şekilde yapılması amacıyla uygulamaya geçirilen e-Tebligat sayesinde zaman kaybı engelleniyor. Bu uygulama ile kimi zaman haftalar alan tebligat süreçleri anlık olarak tamamlanır hale geldi. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular ise PTT'ye yapılıyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabına elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda yapılmış sayılıyor. Adalet Bakanlığı tarafından e-Tebligatın yaygınlaştırılması için çalışmalar sürerken, bu uygulamanın yurt dışında yaşayan vatandaşları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması hedefleniyor."