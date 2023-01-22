Türkiye güvenli liman olduğunu ispatladı

Yaşanan zorlu koşullarda Türkiye'nin her zaman güvenli bir liman olduğunu ispatlamayı başardığını anlatan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, "Gerek jeopolitik konumumuzdan ötürü lojistik yönden avantajımız, gerekse fiyat kalite dengesine sahip olmamız ülkemize birçok fırsat doğuruyor. Pandemi ile birlikte bu avantajlarımızın daha da öne çıktığını gördük. Yakalanan fırsatları sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Daha çok ülkeye ambalaj satmayı, pazar sayımızı artırarak ürettiğimizin en az yarısını ihraç etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Ambalaj üretiminde iki önemli noktanın artık çok büyük önem taşıdığının altını çizen Sarıbekir sözlerine şöyle devam etti: "Sürdürülebilirlik ve Çevre. Sürdürülebilir bir çevre için Avrupa Yeşil Mutabakatı, döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm vizyonunu gündeminde tutuyor. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik öncelikli konular arasında, sorumlu üretim, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, sera gazı hesaplama - azaltım sıralanabilir. Türkiye ambalaj sektörü çok geniş coğrafyaya ihracat yapan bir sektör olmakla birlikte ana pazarı olan Avrupa'ya ihracatının devamlılığı için sürdürülebilirlik konusundaki dönüşümlere ayak uydurmak zorunda olduğunun bilincinde. Avrupa Birliği de 2050'de iklim nötr hedefi çerçevesinde Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı kademeli olarak hayata geçirmeyi hedefliyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) Mısır'da gerçekleşti. Derneğimizin Genel Sekreteri Aslıhan Arıkan da bu toplantıya katıldı. Bu vesileyle ASD olarak dünyada karbonsuz ekonomiye geçiş sürecini yakından takip ettiğimizi ve üzerimize düşeni yerine getirme gayretiyle elimizden gelen desteği sektörümüze sunmayı sürdürdüğümüzü vurgulayabilirim."Sarıbekir, "Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ve Afrika pazarları yanı başımızda. İhracatta çemberimizi genişletebiliriz. Son dönemlerde ambalaj sektörü olarak da Rusya'ya ihracatımızı yüzde 50 artırdık" dedi.