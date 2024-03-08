Türkiye, hayvancılıkta Avrupa’da öncü konumda

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, 2023'te AB ülkelerine kıyasla hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan varlığında öne çıktı.

AB ülkelerinde 2022'de 74 milyon 808 bin adet olan toplam büyükbaş hayvan sayısı, 2023'te 73 milyon 834 bine geriledi.

Büyükbaş hayvancılıkta AB ülkeleri arasında ilk sırayı 16 milyon 807 bin adetle Fransa alırken, onu 10 milyon 836 binle Almanya, 6 milyon 525 binle İrlanda, 6 milyon 435 binle Polonya, 6 milyon 295 binle İspanya, 5 milyon 999 binle İtalya ve 3 milyon 723 binle Hollanda izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise 16 milyon 583 bin olarak belirlendi. Böylece Türkiye, geçen yıl AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında büyükbaş hayvan varlığında Fransa dışındaki bütün AB ülkelerini geçerek ikinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE KOYUN VE KEÇİ SAYISINDA EN YAKIN ÜLKEYİ 3'E KATLADI

AB ülkelerinde küçükbaş hayvanlardan koyun sayısında ilk sırayı 13 milyon 596 bin İspanya aldı. Onu 10 milyon 192 binle Romanya, 7 milyon 251 binle Yunanistan, 6 milyon 576 binle Fransa, 6 milyon 497 binle İtalya, 3 milyon 995 binle İrlanda ve 2 milyon 82 binle Portekiz takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin toplam küçükbaş hayvan sayısı 52 milyon 363 bin olurken, koyun varlığı 42 milyon 60 bin olarak kayıtlara geçti. Koyun varlığında Türkiye, Avrupa'daki en yakın rakibi olan İspanya'yı 3'e katladı.

AB ülkeleri arasında küçükbaş hayvanlardan keçi sayısında ise ilk sırayı 2 milyon 877 binle Yunanistan aldı. Onu 2 milyon 293 binle İspanya, 1 milyon 292 binle Romanya, 1 milyon 275 binle Fransa, 980 binle İtalya ve 561 binle Hollanda izledi.

Türkiye'de geçen yıl toplam keçi varlığı da 10 milyon 303 bin olarak belirlendi. Söz konusu keçi sayısıyla da Türkiye, AB ülkelerinin tamamını geçerken, en yakın rakibi Yunanistan'ın 3 katını aştı.