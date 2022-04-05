Türkiye hedefe emin adımlarla ilerliyor! İhracatta çifte rekor





TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI

Dünyada ihracat beklentilerinin düştüğü bir dönemde, Türkiye'nin mart ayında diğer ülkelerden pozitif bir şekilde ayrıştığını vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile beraber lojistik yetkinliğin daha da artacağını söyledi. 2022 hedefi olan 250 milyar dolara ulaşmak için ihracatı geçen yıla göre her ay 2.1 milyar dolar artırmaları gerektiğini söyleyen Gülle, "Son rakamların neticesinde, 250 milyar dolara giden yolda ilk çeyrekte 10 milyar dolar artıdayız" dedi.