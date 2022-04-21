Türkiye ihracat faktoringinde liderliğe yükseldi

Uluslararası Faktoring Birliği'nin (FCI) 2020 yılı verilerine göre ihracat faktoringi işlemlerinde Tayvan'ın ardından dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye, 2021'de liderliğe yükseldi. Finansman, faktoring alacak garantisi ve tahsilat hizmetlerini aynı çatı altında müşterilerine sunan tek finansal enstrüman olan ihracat faktoringi, hem ülkemizde hem de dünyada uluslararası ticaret yapan şirketlerin tercih ettiği alternatif ürün olmaya devam ediyor.2021 yılında Türkiye'nin ihracatı yüzde 32.9'luk artış göstererek 225.4 milyar dolara ulaştı. 90 ülkeden yaklaşık 400 faktoring şirketinin üye olduğu dünyanın en büyük faktoring organizasyonu olan FCI'nın 2021 yıl sonu verilerine göre, ihracat faktoringi hacmi bir önceki yıla göre Türkiye'de yüzde 36 artarak yaklaşık 2.14 milyar euroya, dünyada ise yüzde 15 artışla 11.4 milyar euroya ulaştı. Türkiye, ülkeler sıralamasında toplam yaklaşık 2.14 milyar euro hacimle lider konuma yükseldiİhracat faktoringi işlemlerinde faktoring şirketi, garanti ve tahsilat hizmetlerini çoğu zaman yaygın muhabir ağını kullanarak vermekte, bazı durumlarda ise bu hizmetleri doğrudan kendisi de üstlenebilmekte. Ayrıca, ihracatçı firmanın talebi olması halinde ihracat alacakları için finansman hizmeti de sağlanabiliyor. Faktoring şirketleri tarafından ihracatçı firmalara yönelik olarak Merkez Bankası kaynağından Türk Eximbank aracılığıyla kullandırılan uygun maliyetli krediler özellikle ihracatçı KOBİ'lere önemli bir finansman desteği sağlıyor. Merkez Bankası reeskont kredileri dahil faktoring şirketleri 2015 yılından 2021 yılsonuna kadar ihracatçıların yaklaşık 36 milyar dolarlık yurtdışı satışlarına aracılık ederek hem garantörlük hizmeti verdi, hem de uygun maliyetli fon kaynağı sağladı.Alıcının mali gücü ve piyasadaki kredibilitesi hakkında güncel bilgiye sahip olunur.Yeni pazarlara risksiz girebilme imkânı sağlar.Mevcut pazarlarda rekabet gücü artar.Nakit akışını verimli bir şekilde düzenlerken, daha çok satış yapma olanağını sağlar.Gayrikabili rücu işlemler çerçevesinde kullanılan finansman firma bilançosuna kredil olarak yansımaz.