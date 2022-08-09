Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Kayseri’de gerçekleştirilecek

T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş katıldığı özel oturumda, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak.

"2023 İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar" başlıklı Zirve'nin ilk panelinde, T.C Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Erciyes Anadolu Holding CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Femaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkan Mamur'u Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ağırlayacak.

Zirve'nin ikinci ve son paneli "Türkiye'nin Potansiyeli ve İhracatın Finansmanı"

öğleden sonra Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panele, T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve İhracatı Geliştirme A.Ş (IGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Refik Onur Kılıçer, Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya katılacak.

Zirve, www.turkiyeihracatseferberligi.com adresinden ve SabahTV'den canlı olarak izlenebilecek.