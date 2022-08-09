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Giriş Tarihi: 9.8.2022 16:28 Son Güncelleme: 9.8.2022 16:32

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Kayseri’de gerçekleştirilecek

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Kayseri’de gerçekleştirilecek

Turkuvaz Medya Grubu’nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi 10 Ağustos 2022, Çarşamba günü Kayseri’de T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla gerçekleştirilecek. Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman’ın açılış konuşmasından sonra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da birer konuşma yapacak.

T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş katıldığı özel oturumda, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak.

"2023 İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar" başlıklı Zirve'nin ilk panelinde, T.C Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Erciyes Anadolu Holding CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Femaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkan Mamur'u Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ağırlayacak.

Zirve'nin ikinci ve son paneli "Türkiye'nin Potansiyeli ve İhracatın Finansmanı"
öğleden sonra Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panele, T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve İhracatı Geliştirme A.Ş (IGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Refik Onur Kılıçer, Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya katılacak.

Zirve, www.turkiyeihracatseferberligi.com adresinden ve SabahTV'den canlı olarak izlenebilecek.

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Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Kayseri’de gerçekleştirilecek
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