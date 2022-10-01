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Giriş Tarihi: 1.10.2022 11:51

‘Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’ Trabzon’da gerçekleşecek

‘Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’ Trabzon’da gerçekleşecek

Turkuvaz Medya Grubu’nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi 4 Ekim 2022 Salı günü Trabzon’da T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla gerçekleştirilecek. Bakan Muş, Zirve’de 9 aylık ihracat rakamlarını açıklayacak. Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman’ın açılış konuşmasıyla başlayacak Zirve’de, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da birer konuşma yapacak.

T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Zirve'de gerçekleşecek özel oturumda Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak.

Programın devamında düzenlenecek "2023 İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar" konulu panele Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Mustafa Suat Hacısalihoğlu ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan katılacak. Panelin moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz'in katılım sağlayacağı ikinci panelde ise, "Türkiye'nin Potansiyeli ve İhracatın Finansmanı" konuşulacak. Panel, Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde yapılacak.

Zirve, www.turkiyeihracatseferberligi.com ve Sabah TV'den canlı izlenebilecek.

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‘Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’ Trabzon’da gerçekleşecek
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