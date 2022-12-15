Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde ‘Sağlık Hizmeti İhracatı’ masaya yatırılacak

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün açılış konuşmasıyla başlayacak Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin özel oturumunda T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlayacak.

Bakan Muş'un özel oturumunun ardından gerçekleşecek "Türkiye'nin Hizmet İhracatı Vizyonu, Fırsatlar ve Yeni Teşvikler" konulu panele ise T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, İGE A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz ve Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, HIB Yönetim Kurulu Üyesi/HIB Sağlık Komitesi Başkanı Orhan Gazi Yiğitbaşı konuşmacı olarak katılacak.





Zirve'nin ikinci paneli ise "Sağlık Turizmi Hizmetlerine Yönelik Yeni Teşvikler ve Sağlık Hizmeti İhracatı Vizyonumuz" başlığında gerçekleşecek. T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı-HİB Denetim Kurulu Üyesi Dr. Tunç Bozbura, Acıbadem Sağlık Grubu Devlet Teşvikleri Direktör Yardımcısı ve HİB Sağlık Hizmetleri Komitesi Üyesi İdris Sarıaydın, TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi Başkanı Özgür Öztan'ın katılımıyla yapılacak paneli Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem yönetecek.

Zirve, www.turkiyeihracatseferberligi.com ve Sabah TV'den canlı izlenebilecek