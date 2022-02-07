Türkiye iklimlendirme sektöründen 2022’ye hızlı giriş

AVRUPA ÜLKELERİ İHRACATTA İLK SIRADA

Sektörün geçen ay en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke gruplarında, 221 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başı çekti. Bu ülke grubunu sırasıyla 50 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu, 49 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri, 44 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ve 43 milyon dolarla Afrika ülkeleri izledi.

Sektörün geçen ay en çok ihracat yaptığı ülke ise 52 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı sırasıyla 30 milyon dolarla Birleşik Krallık, 29 milyon dolarla İtalya, 21 milyon dolarla Fransa ve 17 milyon dolarla Romanya takip etti. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise sırasıyla İspanya, Irak, Polonya, Rusya ve Mısır oldu.