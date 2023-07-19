Türkiye İktisat Kongresi 2023 İzmir’de başladı

KONGRE İÇİN 186 TEBLİĞ GELDİ

Çeşme Turizm Projesi'ne de değinen Çam, "Maalesef birtakım tartışmalar ve dava süreçleri neticesinde biraz yavaşlamış olsa da inşallah sağlıklı bir şekilde sonuçlanacak. Ege'mizin ve İzmir'imizin en güzel projelerinden bir tanesi olacağını ümit ediyorum" dedi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin de kongre için 186 tebliğin geldiğini, bunu 87'ye düşürdüklerini, kongrede İzmir'deki üniversitelerin katılımıyla yarına kadar 126 bildirinin sunulacağını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu kongrenin açılışında İzmir Vali Vekili Hulusi Doğan ile Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de birer konuşma yaptı.

İktisat politikaları, ticari hayat, endüstrileşme gibi alanlarda oturumların yapılacağı kongre yarın tamamlanacak.