Türkiye ile AB ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendiriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de AB Komisyonu binasında düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı'nın açılışında konuştu.

"Şimdi, Türkiye-AB Yüksek Düzey Ticaret Diyaloğu toplantısını başlatıyoruz." diyen Bolat, somut temeller üzerinde yeni işbirliği alanları açmayı, birlikte daha fazla başarıya imza atmayı, ortak biçimde müreffeh bir gelecek inşa etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bolat, AB ve Türkiye'nin ticaret engellerinin ortadan kaldırılması konusunda önemli adımlar attığına ve yeni işbirliği alanları belirlediğine işaret ederek, aynı zamanda yeşil mutabakat, e- ticaret ve ticari savunma enstrümanları gibi çeşitli konularda da aşama katedildiğini söyledi.

Proaktif yaklaşımın hem mevcut bağları kuvvetlendirdiğini hem de iki tarafın birlikte büyüyebileceği ve inovasyonlara imza atabileceği fırsatlar ortaya koyduğunu anlatan Bolat, ticareti bozan pek çok faktörü ortadan kaldırma imkanı bulabildiklerini ifade etti.

Bakan Bolat, ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirme konusunda ortaya koyulan çabaları takdir ettiğini belirterek, "Bugün ortak çabalarımızın meyvelerini topluyor ve Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısının ilkini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"Bugünkü görüşmelerimizin ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirme konusunda önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum." diyen Bolat, Türkiye ve AB'nin birlikte daha müreffeh bir gelecek kuracağına inandığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mevcut ticaret engelleri üzerinde görüşlerini paylaşacaklarını, bunların nasıl ortadan kaldırılabileceğini değerlendireceklerini ve işbirliği alanlarını ayrıntılı şekilde ele alacaklarını sözlerine ekledi.