Türkiye ile Azerbaycan ortak teknopark kuracak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak teknopark kuracaklarını belirterek "Ümidim bir sonraki TEKNOFEST'te bunun kurulmuş olması. Pek çok yeni projeyi hep birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

Kacır, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da AA standını ziyaret etti.

AA ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kacır, "AA, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli haberlerini dünyaya duyuruyor. TEKNOFEST'i de dünyaya AA yansıtıyor ve TEKNOFEST adım adım dünya markası oluyor." diye konuştu.

Kacır, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede de TEKNOFEST'in ilk kez Türkiye dışında Azerbaycan'da yapıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"2018'de hangi heyecanı ve coşkuyu hissettiysek bir benzerini bugün Bakü'de hissediyoruz. TEKNOFEST Azerbaycan'ın son günündeyiz, bugün çok yoğun katılım var. Bugünkü katılımla TEKNOFEST Azerbaycan'ı 300 binin üzerinde ziyaretçiyle tamamlamış olacağız. Buralar için de rekor bir etkinlik olmuş olacak."

Azerbaycan gibi diğer dost ve kardeş ülkelerde de TEKNOFEST'ler düzenlemeyi ümit ettiklerini vurgulayan Kacır, ziyaretçilerde "Milli Teknoloji Hamlesi"ne katılma heyecanını gördüklerini söyledi.

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'ni küresel ölçekte bütün dost ve kardeş ülkelerle hayata geçirmek istediklerine dikkati çekerek "Burada Türkiye'nin teknoloji ürünlerine dokunan çocuklar 'Ben de bu yüksek teknoloji geliştirme yolculuğuna dahil olabilirim' desinler. Onlarla el ele verelim ve teknolojiyi dünyada birkaç ülkenin geliştirdiği bir alan olmaktan çıkaralım." dedi.

AZERBAYCAN İLE TÜRKİYE TEKNOLOJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Kacır, Bakanlık olarak tüm muhataplarıyla Ar-Ge, yenilik ve teknoloji odaklı iş birliklerini güçlendirmeye gayret ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Uzay alanında yepyeni iş birliklerini konuştuk, onların altyapılarını hazırladık. Azerbaycan'da ortak bir teknopark kuracağız. Türk ve Azerbaycan teknoloji girişimlerinin istifade edebileceği ortak girişim sermayesi fonlarını kuruyor olacağız. Şu anda bir aday mekan tespit edildi. Ümidim bir sonraki TEKNOFEST'te bunun kurulmuş olması. Pek çok yeni projeyi hep birlikte hayata geçireceğiz. İşte TEKNOFEST bütün bunların zeminini hazırlayan ve toplumsal olarak farkındalığı artıran bir etkinlik olarak bütün iş birliklerini hızlandıracaktır."