Türkiye ile hedef büyüttü

Stellantis çatısı altındaki Fransız marka Citroen, yeni modeli C4 X ile Türkiye'de hedef büyüttü. Yeni modeli C4 X'in global tanıtımımı 2022'de Türkiye'de yapan marka, bir ilk olarak benzinli, dizel ve yüzde 100 elektrikli olarak aynı anda iç pazarda satışa sundu. Yeni modelin üretildiği Madrid'de konuştuğumuz Citroen CEO'su Vincent Cobee, Türkiye'nin Citroen pazarları içinde büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi. Türkiye'de daha çok büyümek istediklerini ifade eden Vincent Cobee, şöyle devam etti: "Fransa halen 300 bin adet satışla en büyük pazarımız. İtalya ve İspanya arasında ikincilik çekişmesi 100 bin adetler seviyesinde devam ediyor. İngiltere ve Almanya'nın satışları 80 bin seviyelerinde yarışıyor. Türkiye, şu anda 7'inci büyük pazarımız. Türkiye'de 2022'de yaklaşık 29 bin adet araç sattık, 2023 öngörümüz de yeni modelimiz sayesinde 50 bin adet seviyesine ulaşmak. 2025'de yüzde 8'lik bir pazar payına ulaşıp yıllık 80 bin adetlik satışla ilk 5 marka arasına girmeyi hedefliyoruz."Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım ise 2023'de binek ve ticaride toplam satış hedeflerinin 49 bin 250 adet olduğunu kaydetti. Alkım, "2023 için lokomotif modelimiz 10 bin adetlik toplam satışla C4 X olacak. Tedariğe bağlı olarak bu 15 bin adede çıkabilir. Toplam satış hedefimiz içinde de yeni C4 X'in payı çok önemli olacak. Sattığımız her 5 Citroen modelinden biri yeni C4 X olacak. Yeni C4 X satışlarının yüzde 10'unun e-C4 X yani yüzde 100 elektrikli versiyon olmasını bekliyoruz" dedi.C4 ile C5X arasına konumlanan C4 X'te 1.2 lt (100 ve 130 beygir) benzinli, 1.5 lt 130 beygir dizel ve 100 kW (136 beygir) elektrikli olmak üzere üç farklı versiyon aynı anda sunuluyor. Elektrikli versiyon sadece online satılacak. Elektrikli versiyonda kullanılan 50 kWh'lık batarya 360 km menzil sunuyor ve yüzde 80'e kadar, hızlı şarj ile yarım saatte dolabiliyor