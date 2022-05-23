Türkiye ilk 4 ayda yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı istatistiklere göre bu yılın ilk 4 ayında gelen ziyaretçilerin 7 milyon 477 bin 47'sini yabancılar oluşturdu. Yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 1 milyon 408 bin 829 oldu. Türkiye'nin 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 172,51 artış gösterdi.



Bu yılın ilk 4 ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 339,81 artış ile birinci, Bulgaristan yüzde 325,55 artış ile ikinci, İran yüzde 236,77 artış ile üçüncü sırada yer aldı. İran'ı sırasıyla Rusya Federasyonu ile İngiltere (Birleşik Krallık) izledi.