Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi yükselişe geçti

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocak ayında 50,6 iken, şubatta 51,1'e yükselerek son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İhracat iklimi endeksi 2023'ün ikinci yarısında denge seviyesi 50'nin altındaydı. Söz konusu artışta ABD'nin yanı sıra birçok Avrupa pazarında izlenen toparlanma etkili oldu. Fakat Avrupa pazarında önemli ticari ortaklarımız Almanya ve Fransa'da ekonomik aktivite belirgin bir şekilde daralmaya devam etti. Orta Doğu ise dış talep açısından güçlü görünümünü koruyor. 2024 yılı şubat ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 oranında artarak 21,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece en yüksek şubat ayı ihracat değerine ulaşıldı. 2024 yılı şubat ayında yıllıklandırılmış ihracatımız ise 258,7 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi" denildi.

'DIŞ TİCARETTEKİ OLUMLU SONUÇLAR DEVAM EDECEK'

İhracattaki artış ve ithalattaki azalış performansı sonucunda 2023 Mayıs ayında 122,2 milyar dolar olan yıllıklandırılmış dış ticaret açığının bu yıl şubat ayı itibariyle 29,2 milyar dolar azalarak, yıllıkta 93 milyar dolara gerilediği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki dönemde uygulamaya koyduğumuz politikaların etkisi ile dış ticaretteki bu olumlu sonuçlar devam edecektir. Bir yandan makroekonomik çerçeveyi güçlendiren adımlar atarken bir yandan da ticaret diplomasimizi artırarak, ihracatımızın menzilini ve hacmini genişletme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma konusunda çalışmalarımız devam edecektir. Kaynaklarımızın etkin, verimli ve katma-değeri yüksek alanlara yönlendirilmesi büyüme kapasitemizin artırılması açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla, inovasyon-yatırım-üretim-ihracat-istihdam-adil bölüşüm önümüzdeki dönemde temel önceliklerimiz olmayı sürdürecektir."