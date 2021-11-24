Türkiye-İngiltere arasındaki STA yeni sektörleri içerecek şekilde müzakere edilecek

İngiltere ile Türkiye'nin ticari ilişkileri hız kesmeden devam ederken, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) gelecek 2 yılda daha fazla sektörü içerecek şekilde müzakere edilmesi planlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Brexit Anlaşması'nı 25 Kasım 2018'de imzalamasının ardından İngiliz parlamentosunun da onaylamasıyla 31 Ocak 2020'de İngiltere'nin AB'den ayrılışı gerçekleşti.

İngiltere, Brexit sonrası yaşanabilecek ticari kayıpların önüne geçmek amacıyla ilk olarak 24 Aralık 2020'de AB ile ikinci olarak önemli ticaret partneri Türkiye ile 29 Aralık 2020'de STA imzaladı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,2 artarak yaklaşık 9,7 milyar dolara ulaşırken, bu ülkeden gerçekleştirilen ithalat söz konusu dönemde yüzde 4,5 yükselerek 4,2 milyar dolar oldu.

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, AA muhabirine, Türkiye-İngiltere ticari ve ekonomik ilişkilerinin durumuna ve muhtemel gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gaunt, Brexit sonrası Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan STA nedeniyle bu durumdan iki ülkenin ticari ilişkilerinin etkilenmediğini söyledi.

Bunun bir süreklilik anlaşması olduğunu dile getiren Gaunt, "STA'da anlaşmayı fiilen geliştirecek ve iyileştirecek bir madde var. Dolayısıyla gelecek 2 yıl içinde anlaşma daha fazla sektör içerecek ve hem Türk hem de İngiliz şirketlerine daha fazla fırsat verecek şekilde yeniden müzakere edilecek. Bu büyük bir artı." dedi.

Gaunt, gelecek 6 ila 8 ay içinde iki ülke ticaret bakanlarının görüşeceğini bildirdi.

STA'nın imzalandığı dönemden bu yana ikili ticaretteki gelişmelere değinen Gaunt, anlaşma imzalandıktan çok kısa süre sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerin yavaşladığını, olumsuzluklara rağmen ticaretin devam ettiğini anlattı.

Gaunt, "Bu sadece Kovid-19'un etkileriyle ilgiliydi. Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaretimizi artırmak için iştahsızlık yok." diye konuştu.

İngiltere'nin Türkiye'nin ikinci büyük ihracat pazarı olduğuna işaret eden Gaunt, "Bu bizim geliştirmeye devam edeceğimiz bir şey ve umarım gelecekte İngiltere Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olacak. STA, iki ülke arasındaki ticaretimizi üzerine inşa edeceğimiz güçlü bir platform." ifadelerini kullandı.

"ODAKLANMAK İSTEDİĞİMİZ ALANLAR FİNANSAL HİZMETLER, TARIM, TEKNOLOJİ"

Gaunt, STA'da planlanan güncellemelerin sebeplerine ilişkin şunları söyledi:

"Her iki ülke için de büyük potansiyel sunan alanları umarım yeni STA müzakerelerine dahil edebiliriz. Odaklanmak istediğimiz alanlar, finansal hizmetler, tarım, teknoloji olacak. Türkiye'de teknoloji sektörü çok hızlı büyüyor, Avrupa için de önemli bir güç haline geliyor. Dolayısıyla Türkiye ve İngiltere'nin ticaretini büyütme potansiyeli hala çok büyük. Bu potansiyeli gerçekleştirebileceğimiz bir ortam yaratmak istiyoruz."

İNGİLİZ ŞİRKETLERİN "TÜRKİYE" İLGİSİ

İngiliz şirketlerinin Türkiye'ye ilgisine işaret eden Gaunt, Güneydoğu Asya ve Çin'e alternatif olarak Türkiye'ye ciddi şekilde ilgi duyan firmalardan talepler aldıklarını dile getirdi.

Gaunt, Kovid-19 salgınıyla yakın bölgelerde üretimin öneminin arttığını belirterek şunları kaydetti:

"Daha kısa teslim süreleri ve daha fazla esneklikle, daha yakın bir lokasyona sahip olmak, açıkçası İngiltere şirketlerinin ilgisini Türkiye'ye çekiyor. Türkiye güçlü bir üretim altyapısına sahip, iyi eğitimli bir iş gücü var. Teknoloji, Türk imalatçıların çalışma şeklinin çok daha büyük bir parçası haline geliyor. Yani Türkiye, Uzak Doğu'ya ve özellikle Çin'e karşı büyük bir fırsat ve alternatif sunuyor. İngiltere şirketlerinin Güneydoğu Asya'daki tedarikçilerine bir alternatif olarak Türkiye'ye ciddi bir şekilde baktıklarını görüyoruz."

Ticaret açısından bölgedeki etkisi düşünüldüğünde de Türkiye'nin potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Gaunt, İngiltere'deki şirketlere Türkiye ile yakınlaşmayı tavsiye ettiklerini söyledi.