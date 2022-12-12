Türkiye İnovasyon Haftası başladı

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, TİM tarafından Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

Bu yıl "İnovasyonun Yeni Yüzyılı" temasıyla 9. kez düzenlenen ve inovasyona yön veren tüm paydaşları bir araya getiren etkinliğin açılışında konuşan TİM Başkanı Gültepe, etkinlikte yenilikçi fikir ve projeleriyle küresel ölçekte ses getiren girişimcileri, teknolojileri, yerli ve yabancı bilim insanlarını binlerce ziyaretçi ile buluşturduklarını bildirdi.

Organizasyonun, inovasyon alanında farkındalığın artmasına katkı sunduğunu ifade eden Gültepe, sadece üretmenin yetmediğini, inovasyon, tasarım, teknoloji, AR-GE ve donanımlı insan kaynağıyla ürettiklerine değer katmaları gerektiğini söyledi.

Gültepe, TİM olarak bu bilinç ve sorumlulukla hareket ettiklerini, inovasyon konusunda ihracatçılara ve gençlere rehberlik yaptıklarını, farkındalığı artırmaya çalıştıklarını bildirdi.

"İHRACAT REKORLARIMIZIN ARDINDA İNOVASYON VAR"

Mustafa Gültepe, küresel ekonomide yaşanan değişim ve dönüşüm sürecine değinirken, yeni dönemde rekabetin sadece fiyat odaklı olmayacağını, inovatif davranan ve insan kaynağına daha çok yatırım yapanların bir adım öne çıkacağını, bu süreci fırsata dönüştürebileceklerine inandıklarını söyledi.

Küresel yarışta en ön sıralarda yer alabilmenin yolunun "kendi teknolojisini var etmekten, o teknoloji ile üretmekten, üretilene değer katıp ihraç etmekten" geçtiğini dile getiren Gültepe, bilgi, teknoloji ve inovasyonun endüstrileşip ticarete dönüştüğünde başarı ve kazancın da ardından geldiğini belirtti.

Gültepe, 100 bin ihracatçının bu inançla çalıştığını, son 12 ayın tamamında aylık bazda ihracat rekorları kırdıklarını, Cumhuriyetin 100. yılına doğru emin adımlarla ilerlerken sorumluluklarının farkında olduklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022'de 250 milyar dolarlık bir ihracat hedefiyle yola çıkmıştık. Bugün bu hedefi yakaladığımız için gururluyuz. Ancak buradaki fikri mühendisliği iyi okumamız gerekiyor. Bu hedefin arkasında, üretim ve ihracatın aralıksız devam ettiği, stratejik ürünlerin tamamını kendi öz kaynaklarıyla üreten, ayak bastığı her coğrafyada marka olan bir 'Türkiye ideali' var. Bu hedefin ardında katma değer var, istihdam var, büyüme var ve hepsinin itici gücü, ortak paydası inovasyon var."

"İHRACATTA KİLOGRAM BİRİM FİYATIMIZI 2 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARMAYI AMAÇLIYORUZ"

TİM Başkanı Gültepe, ülkede inovasyon ekosistemini geliştirmek adına pek çok projeyi bir arada yürüttüklerini belirterek, bu projeler ile ilgili bilgi verdi.

Türk sanayicisi olarak daha çok üretmek, ürettiklerine değer katmak, daha çok ihracat yapmak durumunda olduklarını vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti:

"Bugün ihracatımızın yüzde 36'sı orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluşuyor. Amacımız, bu kategorinin ihracatımız içindeki yoğunluğunu artırmak. Özellikle katma değerli ihracatla inovasyon skorları arasında ciddi bir pozitif korelasyon var. Biz de bu bilinçle, var gücümüzle çalışıyoruz. Yine bu bilinçten hareketle TİM'in misyon ve vizyonunu güncelledik. Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına katma vizyonuyla çalışıyoruz. Kasımda 1,7 dolara yükselen kilogram birim fiyatımızı en kısa zamanda 2 doların üzerine çıkarmak istiyoruz. Rotası belli olmayan gemiye hiçbir rüzgarın yardım edemeyeceğini biliyoruz. Oysa bizim rotamız belli. Gerektiğinde rüzgarı arkamıza alarak, gerektiğinde dalgalarla mücadele ederek hedefimize ilerleyeceğiz. Elbette bunu gençlerimizle, onların yüksek enerjisiyle destekleyeceğiz."

"TÜRK GENÇLİĞİ OLARAK BİLİM ÜRETMEK MECBURİYETİNDEYİZ"

Mustafa Gültepe, gençlere hitap ederek, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar dünyanın hızla değiştiğini ve dönüştüğünü söyledi.

Bu yüzyıl bittiğinde insanlığın nerede olacağını öngörmekte son derece zorlandığını aktaran Gültepe, "Çünkü inovatif zekaya bağlı olarak teknoloji akıl almaz bir hızla gelişiyor. Bu müthiş değişim ve dönüşüme seyirci kalamayız. Türk gençliği olarak bilim üretmek, çağın akışına katkı sunmak, ülkemizi bir adım öne çıkarmak mecburiyetindeyiz. Biliyorum ki sizler buraya gelerek Türkiye'nin inovatif çabasına omuz vermeye hazır olduğunuzu gösterdiniz. Bu nedenle sizleri tebrik ediyorum." dedi.

İNOVALİG ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Global şirketlerin üst düzey yöneticilerinden fikir liderlerine, akademisyenlerden öğrencilere, Türkiye'nin önde gelen şirket yöneticilerinden kamunun üst düzey temsilcilerine kadar inovasyona yön veren tüm paydaşları bir araya getiren Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında, İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni de gerçekleştirildi.

Türkiye'nin inovasyona dayalı ihracat artışının desteklenmesi, şirketlerde inovasyon bilincinin geliştirilmesi ve işletmelerin inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirmesi amacıyla TİM tarafından 2014'te başlatılan Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG kapsamında bugüne kadar 85 firmaya Türkiye İnovasyon Haftaları kapsamında ödül verildi.

Bu yıl da "İnovasyon Stratejisi", "İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü", "İnovasyon Döngüsü", "İnovasyon Kaynakları" ve "İnovasyon Sonuçları" kategorilerinde 15 firma ödüllendirildi. 5 farklı kategorinin şampiyonu 15 firma ile büyük ölçek kategorisinin üçüncü ve ikincisi olan 10 firma olmak üzere toplam 25 işletmeye İnovaLİG ödülleri sunuldu.

Ödüller, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile TİM Başkanı Gültepe tarafından verildi.

İKİ GÜN SÜRECEK

İki gün sürecek etkinlik boyunca inovasyonun farklı alanlarda ele alındığı paneller gerçekleştirilecek. Paneller; Türkiye'nin inovasyon atakları ve projelerine, inovatif teknolojilere, başarılı girişimler ile inovasyonu cesaretlendiren yatırımlara ev sahipliği yapacak.

Türkiye İnovasyon Haftası'nda dijital sanat edisyonu, Arura Sergisi, Sıfır Noktası Sergisi, Down to Earth Sergisi, Özel Seri Sergisi, Past, Present & Future Sergisi de katılımcılarla buluşuyor.

Etkinlik çerçevesinde gençlere öncülük eden İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödül Töreni ve kurumsal inovasyon öncülerinin yer alacağı İnoSUİT Sertifika Töreni de yapılacak.