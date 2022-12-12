Türkiye İnovasyon Haftası'nda "Kızılelma" vurgusu

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen ve inovasyona yön veren tüm paydaşları bir araya getiren Türkiye İnovasyon Haftası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

"20 YIL ÖNCESİNDE YENİLİKÇİ BİR FİKİR GERÇEĞE DÖNÜŞEMİYORDU"

Bu yıl "İnovasyonun Yeni Yüzyılı" temasıyla 9. kez düzenlenen ve inovasyona yön veren tüm paydaşları bir araya getiren etkinlikte konuşan Baykar Genel Müdürü Bayraktar, Türkiye'de inovasyon algısının pozitif bir dönüşüm geçirdiğini ifade ederek, "20 yıl öncesinde biri yenilikçi bir fikir ile ortaya çıksa da gerek çevresel olumsuz telkin gerek siyaset kurumunun destek vermeyi bırakın, yer yer köstek olmasıyla inovatif fikri gerçeğe dönüşemiyordu" dedi.

Baykar'ın ürün gamı hakkında bilgi veren Bayraktar, Bayraktar AKINCI TİHA'ya diğer savunma sanayisi firmalarıyla birlikte yaptıkları ortak çalışmalarla daha da kabiliyet kazandıracaklarını söyledi.

AKINCI'dan sonra Türkiye'yi bu alanda güçlü ve bağımsız kılacak daha kritik proje olan Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı projesine başladıklarını hatırlatan Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın kendileri için daha başladıkları yıllardan bu yana büyük bir ideal ve hedef olduğunu ifade etti.