Türkiye insani tavrını teknolojide de sürdürecek

YAPAY zekâ teknolojileri temasıyla düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na 65 firma ve 23 start-up katıldı. Fuarın açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yapay zekâ teknolojilerinin insanlığa getirdiklerini gözü kamaşmış bir hayranlıkla değil, hakikati arayan bir irfanla takip etmek gerektiğine dikkat çekti. Kurtulmuş, "Türkiye, hem yüksek teknolojileri alanındaki atılımını sürdürecek hem birçok alanda olduğu gibi dünyanın dört bir tarafındaki gelişmelere insani yaklaşımlarıyla sergilediği bu insani tavrı teknoloji alanında da sürdürecektir" şeklinde konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacırr ise, "Önümüzdeki dönemde, Türkçe verilerle zenginleştirilen, ülkemizin ilk temel yapay zekâ büyük dil modelini kullanıma sunacağız" dedi.