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Giriş Tarihi: 20.6.2024

Türkiye iş makinelerinin şampiyonlar liginde

Türkiye iş makinelerinin şampiyonlar liginde
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), pazar büyüklüğü 120 milyar dolara ulaşan küresel makine ve ekipman kiralama sektöründe aktif oyuncu olmaya hazırlanıyor. İMDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit, her geçen gün daha da büyüyen iş makinaları pazarındaki payı artırmak için Küresel Kiralama Birliği'ne (Global Rental Alliance - GRA) üye olduklarını aktardı. Birlik, Avusturalya, Brezilya, Kanada, Hindistan, İngiltere, Japonya, Yeni Zelanda ve Avrupa Birliği ülkelerinden oluşuyor. İMDER ve İSDER Genel Sekreteri Yiğit, "Pazar büyüklüğü dünya genelinde yaklaşık 120 milyar dolara ulaşan ve gelecek 15 yıl içinde yüzde 50 büyüyeceği tahmin edilen makine ve ekipman kiralama pazarının, 2027 yılına kadar 179.6 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor" dedi.
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Türkiye iş makinelerinin şampiyonlar liginde
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