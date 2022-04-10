Türkiye islam ekonomisi liginde 7 sıra yükseldi

İslam dünyası ekonomileri sektörlerinde araştırmalar yürüten DinarStandard tarafından hazırlanan Küresel İslam Ekonomileri Durum Raporu (State of the Global Islamic Economy Report 2022-SGIE) açıklandı. Rapora göre, Müslümanlar, 2021'de İslam inancından ilham alan etik tüketim ihtiyaçlarına dayalı gıda, giyim, turizm, ilaç ve diğer yaşam tarzı sektörlerinde toplamda 2 trilyon dolar harcadı. Harcamaların yıllık ortalama yüzde 8.9'luk bir büyüme oranı ile 2025 yılında 2.8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 57 ülkenin ulusal bazda karşılaştırıldığı Küresel İslami Ekonomi Göstergesi'nin metodolojisi 8 yıl aradan sonra ilk kez güncellendi. Türkiye, genel Küresel İslam Ekonomisi Göstergesi sıralamasında 2021'de 7 sıra birden yükselerek ilk 5 ülke arasına girdi. Malezya, Suudi Arabistan, BAE ve Endonezya endeksteki liderliğini sürdürürken, Türkiye 12'nci sıradan 5'inci sıraya yükselerek en büyük sıçramayı yapan ülke oldu. Türkiye'nin ilk 5 ülke içerisinde girmesindeki en büyük pay; tesettür sektörü, helal gıda ve Müslüman dostu turizm sektörlerindeki öncü konumunun yanı sıra İİT içerisindeki en yüksek inovasyon puanlarından birine sahip olmasından kaynaklandı. Sektör endeksinde Türkiye, helal gıda ve Müslüman dostu seyahatte 3'üncü, tesettür giyim sektöründe 2'nci sırada yer aldı. Türkiye, İİT'nin en büyük 5 giyim tedarikçisinden biri ve ilk 5 küresel tedarikçi arasındaki tek İİT ülkesi oldu.