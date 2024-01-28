Türkiye-Kanada ticaretinde yeni dönem

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Kanada İş Konseyi'nde başkanlık görevine TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz seçildi. Yılmaz, yeni dönemde Kanada ile ticaret hacmini daha üst seviyelere taşımak için çalışacaklarını kaydetti.TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından Kanada, 2020'den beri devam eden silah ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılması konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşmanın İsveç'in NATO onayı tamamlandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtilirken, Kanada ile ticarette de yeni bir dönem başlayacak. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Kanada'yla 2021'de yaklaşık 2.76 milyar dolar, 2022'de 3.22 milyar dolar, 2023 Kasım ayı itibarıyla ise 2.8 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleşti. Bu dönemde, ikili ticaret hacminde Türkiye lehine 589 milyon dolar ticaret fazlası kaydedildi. Türkiye-Kanada İş Konseyi'nde başkanlık görevine seçilen Yılmaz, Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 yılı hedef ülkeleri arasında da yer alan Kanada ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini ve karşılıklı yatırımı geliştireceklerini anlattı.Göreve gelmesiyle birlikte iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik değerlendirmede bulunan Yılmaz, başkanlık süresince iki ülke arasındaki ticaret hacmini büyütmeyi hedeflediklerini söyledi. Yılmaz "Türkiye ve Kanada arasında birbirini tamamlayacak çok sayıda çalışma ve proje var. İlişkilerimizi daha da sağlamlaştıracağımız, daha çok iş birliği içerisinde olacağımız bir döneme giriyoruz. Her iki ülkenin de yatırımcılarını heveslendirecek projeler geliştirmek ve tüm bu çalışmaları desteklemek öncelikli sorumluluğumuz. Demir-çelikten, makinelere, yaş meyvelerden alüminyum eşyalara, altın ve mücevherlerden ahşap eşyalara, halılara kadar çeşitli sektörlerde ticari ilişkilerimiz bulunuyor" dedi.