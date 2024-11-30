Türkiye Karadağ’a yatırımda liderliğe oynuyor

2028 yılında Avrupa Birliği'ne (AB) üye olması beklenen Karadağ, Türk iş dünyasının rotasına girdi. Son 10 yıldır yatırımların güçlendiği ülkede, Türkiye en büyük üçüncü yatırımcı ülke konumuna yükseldi. Karadağ'ın AB'ye üyeliği öncesi ülkenin çok büyük yatırım fırsatları olduğunu belirten Karadağ Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, buradaki yatırımlarda Türkiye'nin liderliğe oynadığını kaydetti. Karadağ'da büyük, orta ve küçük ölçekli 10 binin üzerinde kayıtlı Türk firması bulunduğunu aktaran Kalkavan, "Bu şirketlerin yıllık yarattığı ciro ise 85 milyon euro. Bu Karadağ için çok büyük bir rakam" dedi. Türk şirketlerinin işlerini daha sağlıklı bir şekilde yönetebilmeleri için Karadağ'da Türk Ticaret Odası'nı (TURKCHAM) kurduklarını aktaran Kalkavan, herhangi bir problem olduğunda devreye girip destek verdiklerini belirtti.Karadağ'ın Türk yatırımcılar için birçok avantajı bulunduğuna dikkati çeken Kalkavan, şu bilgileri verdi: "İlk avantajı lokasyonu. Kuzey-Güney- Doğu-Batı hattında tam Avrupa'ya açılışın üzerinde. Akdeniz Havzası'nı Karadeniz'in kuzeyine kadar düşünürseniz Karadağ tam ortası. Ülkenin en önemli limanı olan Bar limanını Macaristan'dan Slovakya, Slovenya'ya kadar 14 ayrı ülke kullanıyor. Avrupa Birliği'ne ilk üye olacak ülke burası. AB'ye girdikten sonra şimdiki fırsatlar kalmayacak. O nedenle hızlı ve sağlam olmamız gerekiyor."Türk iş dünyasının yatırımlarını hızlandırdığı ülkeye son yatırım hamlesi ise PMTR Grup'tan geldi. Karadağ'ın Bar şehrine 1 milyar 310 milyon TL'lik (36 milyon euro) konut ve otel yatırımı yapan şirket, bu proje için Wyndham Grup ile anlaşma imzaladı. 120 odalı otel, 1+1, 2+1, 3+1 ve penthouse olmak üzere 261 daireden oluşan üç bloklu projenin kiralama ve işletme süreçleri Wyndham tarafından yapılacak.PMTR Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Aydın, "Biz İstanbul'un en zor kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Fikirtepe'de 216 projesine imza attık. Çok zorlu koşullarda hayata geçirdiğimiz bu projede 18 ay gibi kısa bir sürede konutları hak sahiplerine teslim ettik. Bu yatırımı tamamladıktan sonra yurtdışı yatırımlarımıza hız verdik ve Bar şehrindeki ilk Türk yatırımı olan bu projeye imzamızı attık" dedi. Karadağ'ın son dönemde Türk yatırımcıları için ilgi odağı haline geldiğini anlatan Aydın, "Bar bu ülkenin keşfedilmemiş bir hazinesi. Bir liman şehri olan Bar aynı zamanda Balkanlar'ın da Dörtyol ağzı. Bar deniz, kara ve hava yoluyla Avrupa ve Balkanlar'a 1.5 saatlik mesafede yer alıyor" diye konuştu.Bar şehrinin potansiyelinin henüz keşfedilmediğini anlatan Aydın, o nedenle Bar'ın yatırımcılar için çok büyük fırsatlar sunduğunu kaydetti. Projedeki konut fiyatları hakkında da bilgi veren Aydın, şöyle devam etti: "1+1 bir daire 100 bin eurodan başlıyor. Türkiye'de benzer projeler düşünüldüğünde çok uygun kalıyor. Çünkü Türkiye'de bir konut yatırımının dönüş süresi artık 17-20 yıl iken burada yatırımın dönüşü 10-12 yıl. Wyndham ile yaptığımız işbirliği sayesinde tüm konutları işletebileceğiz. Konutun kiralanması, elektrik, su, temizlik işleri dahil biz yapacağız. 1+1 bir daire yatırımcısına yıllık 12 bin euro gelir sağlayacak."Projede yer alan dairelerin koltuktan beyaz eşyaya, halında perdeye tüm ihtiyaçlarıyla yatırımcısına teslim edileceğini anlatan Aydın, "Tüm malzemeleri Türkiye'den getiriyoruz. Bu proje için ülkemizden Karadağ'a 10 milyon euroluk yani yaklaşık 400 milyon TL'lik ithalat yapacak, ülke ekonomimize katkı sağlayacağız" dedi. Karadağ'ın 680 bin nüfusa sahip olduğunu anlatan Aydın, "Yılda 6 milyon turist alıyor. Bölgedeki yatak kapasitesi yetersiz olduğu için konutlara ciddi bir talep var. Burada en çok Rus ve Ukraynalılar konut alıyor. Bunu Polonyalılar, Almanlar ve Türkler takip ediyor" şeklinde konuştu.