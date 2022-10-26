Türkiye küresel ticaret rotalarının merkezinde

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupalı olduğu kadar Asyalı yükselen bir güç olan Türkiye'nin merkezi konumunun, her iki coğrafya ile ilişkilerinde geniş bir alanda işbirliği imkânları sunduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na katılan Nebati, Türkiye'nin, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1.3 milyarlık nüfusa ve 26 trilyon dolarlık bir pazara erişim imkânına sahip olduğunu hatırlattı. Nebati, bu stratejik konumu, geniş üretim imkânları ve modern lojistik altyapısıyla donatarak, Türkiye'nin küresel ticaret rotalarının merkezinde yer aldığını kaydetti.Bakan Nebati, Türkiye'nin Avrasya'daki merkezi rolünü güçlendirmek için gerekli girişimleri kararlılıkla uyguladıklarını ifade etti.Nebati, Türkiye'nin, 2021'de Orta Asya ve Güney Kafkasya ülkeleriyle ticaret hacminin yaklaşık 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bilgisini vererek, bölgede 10 binin üzerinde Türk firmasının faaliyet gösterdiğini aktardı. Türk müteahhitlerin Orta Asya ve Güney Kafkasya'da gerçekleştirdikleri projelerin 100 milyar doları geçtiğini belirten Nebati, "Avrupalı olduğu kadar Asyalı yükselen bir güç olan ülkemizin, Avrupa ile Asya'yı birleştiren merkezi konumu, her iki coğrafya ile ilişkilerinde geniş bir alanda iş birliği imkânları sunuyor. Bu imkânlardan faydalanacağınıza ve fırsatları değerlendireceğinize inanıyorum" diye konuştu.