Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye Lenovo’nun önem verdiği bir pazar
Giriş Tarihi: 20.3.2022

Türkiye Lenovo’nun önem verdiği bir pazar

Türkiye Lenovo’nun önem verdiği bir pazar
TÜRKİYE'DE 20 yıla yakın geçmişi olan Lenovo, 2020'de olduğu gibi 2021'i de PC pazar lideri olarak tamamladı. 2021 yılında, toplam bilgisayar pazarından yüzde 26.7 pay aldıklarını söyleyen Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, "Türkiye, 180 ülkede faaliyet gösteren şirketimizin küresel anlamda önem verdiği bir pazar. 27 milyar dolarlık büyüklükle Türkiye Dünya Bilgi ve İletişim Pazarı'nın yüzde 6'sını oluşturuyor. Daha gidecek çok yolumuz var" diye konuştu. Hantaloğlu, Ar-Ge yatırımlarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Lenovo’nun önem verdiği bir pazar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA