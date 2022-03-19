Türkiye Lenovo’nun önem verdiği bir pazar

TÜRKİYE
'DE 20 yıla yakın geçmişi olan Lenovo
, 2020'de olduğu gibi 2021'i de PC pazar lideri olarak tamamladı. 2021 yılında, toplam bilgisayar pazarından yüzde 26.7 pay aldıklarını söyleyen Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu
, "Türkiye, 180 ülkede faaliyet gösteren şirketimizin küresel anlamda önem verdiği bir pazar. 27 milyar dolarlık büyüklükle Türkiye Dünya Bilgi ve İletişim Pazarı'nın yüzde 6'sını oluşturuyor. Daha gidecek çok yolumuz var" diye konuştu. Hantaloğlu, Ar-Ge yatırımlarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.