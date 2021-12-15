Türkiye, Libya’ya 11 ayda 2,2 milyar dolarlık ürün ihraç etti

DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi yazılı açıklamasında, Türkiye'nin Libya'ya kasım ayında gerçekleştirdiği ihracat rakamlarını paylaştı. Buna göre, Türkiye, Libya'ya kasım ayında 247 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken 11 aylık toplam ihracatı 2,2 milyar dolara ulaştı. 11 ayılık dönemde ihracatta yaşanan artış geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64 olurken, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87'lik artış görüldü.

Libya, kasım ayında Türkiye'den en çok sırasıyla mücevher, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleriyle hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar aldı.

"KASIMDA EN YÜKSEK ARTIŞ GEMİ VE YATTA ÜRÜNLERİNDE OLDU"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Karanfil, kasım ayında Türkiye'nin Libya'ya ihraç ettiği ürünler arasında mücevherin ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Karanfil, "Belirtilen dönemde Türkiye'den Libya'ya 36 milyon doları aşkın mücevher, 31 milyon doların üzerinde mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 29 milyon dolardan fazla kimyevi madde ve mamulleri, 27 milyon dolar seviyesinde de hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihraç ettik. İhracattaki en büyük artış yüzde 1.468'lik artış ile gemi ve yat ürünlerinde oldu." ifadelerini kullandı.

"YATIRIMLARLA LİBYA'NIN KENDİNE YETEN ÜLKE HALİNE GELMESİ SAĞLANMALI"

Türkiye ile Libya arasında 500 yılı aşkın kadim bir dostluk bulunduğunu ve bu dostluğun ticari ilişkilere de yansıdığını belirten Karanfil, "İki ülke arasında her geçen gün artan bir ticari hacim var. Türk iş insanları olarak Libya'ya gerçekleştirdiğimiz ticaretle Libya'nın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına, halkın ferahının artırılmasına önemli ölçüde katkı sağlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ticaretle ayrıca ülke olarak Libya'ya insani görevimizi yerine getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Karanfil, Türk iş insanlarının Libya'da atacağı yatırım adımlarının önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üreten bir ülke olarak Libya'nın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir katkımız var ancak bu katkının ihracatla değil ülkede yapılacak yatırımlarla daha istikrarlı olacağını biliyor, yatırımların ülkede gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türk iş insanlarımızın Libya'da atacağı yatırım adımlarıyla ülkenin üreten ve kendine yeten bir konuma gelmesine destek olmalıyız. Yatırımlar ayrıca ülkedeki istihdamın artırılmasına ve dünya ekonomisindeki söz sahibi konumunun güçlenmesine de etki edecek. Bu durum ayrıca iki ülke arasındaki ticari ve insani ilişkilerin güçlenmesine de yardımcı olacaktır."

