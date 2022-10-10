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Giriş Tarihi: 10.10.2022

Türkiye madende ‘aranan yatırımcı’ oldu

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Türkiye madende ‘aranan yatırımcı’ oldu
Türkiye, madencilik alanında gücünü artırmaya devam ediyor. Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5.93 milyar dolar ihracata imza atan maden sektörü, sadece maden ihracatında değil, maden arama ve çıkarma işlerinde de kapısı çalınan ülkelerden biri haline geldi.
Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, madenler için bir çok ülkenin Türkiye'den yatırımcı aradığına dikkat çekti. Emiroğlu, "Özel sektör, yurtdışında Afrika ülkeleri, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan'da var. Bölge ülkeleriyle TMD olarak biz de toplantılar yapıyoruz. Bu ülkeler Türkiye'den yatırımcı arıyorlar. Türkiye, yurt dışında ağırlıklı olarak altın madenciliği yapıyor" dedi. Yeni gözdenin nadir elementler olduğunu belirten Emiroğlu, "Nadir toprak elementleri, stratejik madenler kapsamında. Nikel, kobalt ve lityum, elektrikli otomobillerin pilleri için en fazla kullanılan madenler. Örneğin, telefonlarda da 7-8 çeşit nadir toprak elementi var. Bu elementler olmadan çipleri de üretemiyoruz. Dünyada çip krizi yaşanıyor. Çin, bu elementlerin dünyada yüzde 70'in üzerinde üretimine sahip. Çin, bu alanda tekel halinde. Bizim de rezervde ikinci sırada bulunduğumuz söyleniyor ama bunu zaman gösterecek" değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye madende ‘aranan yatırımcı’ oldu
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