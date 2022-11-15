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Giriş Tarihi: 16.11.2022

Türkiye merkez üs haline geldi

Türkiye merkez üs haline geldi
HOWDEN Türkiye, elde ettiği büyüme oranıyla merkez üs haline geldi. 2012'de Türkiye'ye giriş yapan Howden'ın, 2017 sonrasında hızlı bir büyüme sürecine girdiğini ifade eden Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, "Türkiye'nin de dahil olduğu Afrika- Ortadoğu bölgesi yüzde 26 büyümeye ulaştı. Bu büyümenin büyük payını ise Türkiye oluşturdu ve Türkiye yeni dönemde merkez ülke oldu" diye konuştu. Türkiye'de 200'den fazla kişiye istihdam sağlayan Howden'ın şu anda Türkiye'nin en büyük üç broker şirketi arasında yer aldığını ifade eden Atınç Yılmaz, Türkiye'nin yeni dönemde merkez haline geldiğini söyledi. Firma global ölçekte iki yıl içerisinde 5 milyar dolarlık yatırım yaptı.
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Türkiye merkez üs haline geldi
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