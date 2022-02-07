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Giriş Tarihi: 7.2.2022

Türkiye modeline küresel tanıtım

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Türkiye modeline küresel tanıtım
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide Türkiye modelini dünyaya anlatmak için kolları sıvadı. Bakan Nebati, yeni ekonomi modeli ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatma amacıyla bugün Londra'ya gidiyor.
Bakan Nebati, iki günlük program kapsamında uluslararası fon yöneticileri, yatırımcılar, girişim sermayesi yöneticileri ve iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirecek.

AVRUPA, KÖRFEZ, DOĞU ASYA TURU
Nebati'nin, ekonomide Türkiye modelini anlatmak amacıyla başlattığı küresel tanıtım turunun ilk durağı Londra oldu.
Bakan Nebati daha sonra G-20 toplantısı için Cakarta'ya gidecek, Bahreyn ve Londra'yı yeniden ziyaret edecek. Bakan Nebati baharda da Japonya, Çin, Singapur'a giderek Avrupa, Körfez, Doğu Asya turunu tamamlamayı planlıyor. Londra programı iki gün sürecek, yatırımcılarla yarın iki ayrı toplantı gerçekleştirecek. Toplantıları Ferit Şahenk'in ana ortakları arasında yer aldığı İngiltere'deki ilk Türk sermayeli yatırım bankası olan Dome Group düzenleyecek. Yarın gerçekleştirilecek iki toplantıda Londra Türkiye Büyükelçiliği'nin bulunduğu büyükelçi yerleşkesi olarak kullanılan binada gerçekleştirilecek.
Türkiye ekonomisinin yatırımcılar için avantajları katılımcılarla paylaşılacak. Ziyaretin amaçları arasında düşük faiz, yüksek üretim hacmi ve istihdam, düşük cari açık hedefli yeni ekonomi modelinin tanıtımı yer alıyor. Yatırımcılara ekonomide yol haritasının nasıl şekilleneceği anlatılacak. Yeni ekonomi programı kapsamında devreye giren adımların sonuçlarının neler olduğu gösterilecek.

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Türkiye modeline küresel tanıtım
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