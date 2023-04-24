Türkiye nükleer enerjiye sahip ülke oluyor

Mersin'de inşa edilen ve Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) önemli bir aşama için gün sayılıyor. Perşembe günü ilk nükleer yakıtın santrale gelmesiyle birlikte Türkiye, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından "Nükleer enerjiye sahip ülke" statüsüne alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de telekonferans ile katılacak.Santrale ilk nükleer yakıt gelmesi ile birlikte santralde yakıtın testleri ve sertifikasyon süreçleri başlayacak. Bu süreçlerin ardından 1 yıl içinde de santralin elektrik üretmeye başlaması bekleniyor. Santral, her biri bin 200 megavat olmak üzere, toplam 4 bin 800 megavat gücünde dört üniteden oluşacak. Türkiye ile Rusya arasında gerçekleşen en büyük proje olma özelliğini taşıyan Akkuyu NGS'nin Türkiye ekonomisine sadece inşaat sürecinde yaklaşık 6 milyar dolarlık katkı sunması öngörülüyor. Ayrıca, Akkuyu'da dört reaktörün de birer yıl arayla işletmeye alınması planlanıyor. İşletmeye alındığında dört reaktörden yılda toplam 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilmesi ve bunun da Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılaması bekleniyor. Bu, aynı zamanda yıllık 7 milyar metreküp doğalgaz tasarrufu anlamına geliyor.URANYUM ile enerji üretecek santrale uranyum peletlerinin getirileceği gün ve güzergah ise güvenlik tedbirleri nedeniyle sır gibi saklanıyor. Her biri 4.5 gram ağırlığında olan uranyum peletleri, 350 kilogram petrole ve 400 kilogram kömüre eşdeğer. 1 kilogram ağırlığında taşkömürü yakıldığında 7 kilovatsaat enerji, 1 kilogram gaz yakıldığında ise 14 kilovatsaat enerji açığa çıkarken, 1 kilogram uranyumdan 620 bin kilovatsaat elde edilebiliyor. Yani bu değer kömür yakıldığında elde edilen değerden 90 bin kat daha büyük. Akkuyu'da kullanılacak reaktör içinde 163 yakıt demeti olacak ve bunlar reaktörün içine koyulacak. Bunların 3'te birinin 18-24 ayda bir değiştirilmesi planlanıyor.büyüklüğünde depreme dayanıklı olan Akkuyu NGS'de radyasyon acil durumlarına ve depremlere karşı tedbir amaçlı belli aralıklarla tatbikat yapılıyor. Proje kapsamında radyasyon acil durumlarına yönelik çalışmalar uluslararası standartlara uygun yürütülüyor. Tsunami riskinin de dikkate alındığı santral deniz seviyesinden 10.5 metre yükseklikte inşa edildi. Bunun yanı sıra santralde tsunamiye karşı kademeli güvenlik sistemleri uygulanacak. Hem radyolojik izleme sistemlerinin hem de acil durum merkezlerinin kurulması için AFAD başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon sağlanıyor. Radyasyon acil durumlarına yönelik tatbikatlar da bu kapsamda gerçekleştiriliyor. Akkuyu NGS'de deprem, kasırga, sel, tsunami gibi olağanüstü dış etkilere karşı yapısal testler ve kontroller de belirli aralıklarla yapılıyor.ÜÇÜNCÜ güç ünitesine ilk beton 10 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle dökülürken, dördüncü ve son ünitenin temeli ise 21 Temmuz 2022'de atıldı. Böylelikle projede en yoğun inşaat aşamasına geçildi. Akkuyu NGS, aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahalarından biri haline geldi.