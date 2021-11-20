Türkiye önemli bir potansiyel barındırıyor

Garanti BBVA
'nın kalan yüzde 50.15'ini satın almak için gönüllü pay alımı teklifi yapan ana hissedar BBVA, "Yatırımcı Günü"nde 2021-2024 dönemi için hedeflerini paylaştı. Etkinlikte bulundukları ana pazarlardaki büyüme planlarına da değinen BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, Türkiye
özelinde pazar payı ve kârlılıkta liderliği koruma hedeflerini yatırımcılarla paylaştı. Villa, konuşmasında bu hafta duyurusu yapılan gönüllü pay alımı teklifini hatırlatarak Türkiye'nin stratejik bir pazar olduğunu ve uzun vadede önemli bir potansiyel barındırdığını söyledi. Villa, konuşmasında bulundukları ana pazarlarını da yatırımcılarla paylaştı. BBVA CEO'su Onur Genç ise, "Uzun vadeli hedeflerimizden de anlaşılacağı üzere BBVA, Avrupalı rakipleri arasında en güçlü hedefler koyan banka. Verimlilikteki liderliğimizi pekiştiren değer yaratımıyla daha büyük ve daha kârlı bir banka olacağız" değerlendirmesinde bulundu.
COĞRAFİ AVANTAJ
Garanti BBVA CEO'su Recep Baştuğ da uzun vadede Türkiye'nin potansiyel büyümesinin yüzde 3.5 olmasını beklediğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu oran, Avrupa
'nın büyüme oranından da yüksek. Dolayısıyla, Türkiye'nin coğrafi açıdan Avrupa Birliği'ne yakınlığı, üretim ve küresel ticaret merkezi konumu bankacılık sektörü açısından büyük potansiyel yaratıyor." CEO Recep Baştuğ, Türkiye'nin genç nüfusu ve dinamizmi ile dijitalleşme alanında da büyüme potansiyeline sahip olduğuna vurgu yaptı.