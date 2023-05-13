Türkiye’de otomotiv üretimi 1. çeyrekte yüzde 17 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 yılının ilk 4 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam üretim yüzde 17 artarak 479 bin 330 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 4 aylık dönemine göre yüzde 29 artış sağlayan otomobil üretimi ise 295 bin 688 adede ulaştı.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 499 bin 927 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 4 ayında üretim yüzde 2, ağır ticari araç grubunda yüzde 18 artarken, hafif ticari araç grubunda geçen yıla paralel gerçekleşti.

KAPASİTE KULLANIM ORANLARI

Ocak-Nisan döneminde kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araçlar) yüze 73, kamyon grubunda yüzde 88, otobüs-midibüs grubunda yüzde 45 ve traktörde yüzde 81 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde otomotiv sanayiinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 73 oldu.

2022 yılının ilk 4 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 62, ağır ticari araç pazarı yüzde 56, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 63 büyüdü.

Söz konusu dönemde, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 22 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, toplam ihracat 329 bin 240 adet, otomobil ihracatı ise 205 bin 398 oldu.

2023 yılı ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 12, avro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı.

Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 11,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 20 artarak 3,5 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 24 artarak 3,2 milyar avro olarak kayıtlara geçti.