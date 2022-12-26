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Giriş Tarihi: 26.12.2022

Türkiye pandemide yedek parça üssü oldu

Türkiye pandemide yedek parça üssü oldu
2022'de Uzakdoğu'da pandemi sürecinin yarattığı üretim aksamaları; hammadde ve deniz taşımacılığındaki fiyat artışları sebebi ile Türkiye, global satış sonrası için ciddi bir pazar haline geldi. Başta Avrupalı birçok dağıtıcı firma, son dönemde fason üretimlerini satış sonrası pazarındaki Türk ve global üreticilere kaydırdı.
2023'de Türkiye ve küresel pazarlarda öne çıkacak fırsatlar ve riskleri değerlendiren Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği'nin (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, yerli firmaların artan maliyetlere rağmen insan kaynakları ve lojistik merkezi yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Özalp, şöyle konuştu:
"Tedarik zincirindeki küresel kırılma; ülkemiz yedek parça üreticileri için de ayrı bir fırsat doğurmuş olup, birçok yedek parça üretiminin de ülkemize kaydığını; başta ihracat pazarları olmak üzere, Türkiye'nin yedek parça üretiminde önemli bir üs olduğunu gösterdi. Sadece üreticilerimiz değil, birçok dağıtıcı firmamız da ihracat pazarlarını büyütmeye başladılar ve artık sadece Türkiye pazarında değil, ihracat yaptıkları ülkelerde de dağıtım organizasyonu kurmaya başladılar."

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Türkiye pandemide yedek parça üssü oldu
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