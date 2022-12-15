Türkiye parlayan yıldız olacak

Borsa İstanbul'da büyük bir potansiyel gördüklerini ve çok yükselmesini beklediklerini belirten Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte 'çılgınca' bir yabancı girişi olacağını söyledi. Erdem, şu anda Borsa İstanbul'da yüzde 30'un altında olan yabancı yatırımcı payının da hızla yükselmesini beklediklerini ifade etti.Sektörde aracı kurum sahibi tek kadın olan Erdem, Türkiye'nin 2023-24 döneminde parlayan yıldız olacağını ifade etti. Erdem, şöyle konuştu: "Önümüzde seçim belirsizliği olmuş olabilir. Ama seçimden güçlenerek çıkacağımıza eminim. Bölgede büyük bir güç haline geleceğiz. Çin, ABD ve Avrupa'nın sorunları Türkiye'de bulunmuyor. Borsanın önümüzdeki sene de çok yükseleceğini düşünüyoruz. Bugün yaşadığımız ekonomik problemler birkaç yıl içinde arkada kalacak ve bunları bir geçmiş gibi hatırlayacağız. Seçim sonucuyla birlikte büyük bir dönüşüm içine gireceğiz. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması da bir mihenk taşı olacak." Borsa İstanbul'da dönem dönem dalgalanmalar olabileceğini ama yönün yukarı doğru olmasını beklediklerini dile getiren Erdem, bu dalgalanmaların da işin cazibesini oluşturduğunu kaydetti. Erdem, "Dalgalanmalar alım satım için fırsat yaratıyor" diye konuştu. Erdem, borsada kredili işlem hacminin çok artmasına da dikkat çekerek şunları söyledi: "Bizim kaldıraç oranımız sektöre göre biraz daha düşük. Sektörde ciddi bir kredi kullanımı var. Bu kadar kredili işlem yapılmasını doğru bulmuyorum." Erdem, 2022 yılının teknolojiye yatırım yaptıkları bir yıl olduğunun altını çizerek, "2023 yılı ilk çeyreğinde duyuracağımız uygulamamızla herkese yeni bir kapı açacağız" dedi. Ayşin Erdem, yeni mobil uygulamalarında da kadınlara pozitif ayrımcılık yapacaklarını duyurdu.