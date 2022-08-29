Türkiye pasaportu ile 110 ülkeye vizesiz seyahat

HENLEY & Partners'ın her üç ayda bir hazırladığı Henley Pasaport Endeksi'ne göre, dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülke sayılarına göre sıralanan listede Japonya 193 ülkeye vizesiz giriş ile ilk sırada yer alırken, 110 ülkeye vizesiz girilebilen Türk pasaportu ise 54'üncü sıraya yükseldi. Vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, "Yatırım göçü programları, küresel yatırımcıların vizesiz puanları daha da yüksek olan ülkelere yatırım yaparak pasaport güçlerini ve seyahat özgürlüklerini geliştirmelerini sağlar" dedi. Demirel, Antigua, Barbuda ve St. Lucia yatırım yoluyla vatandaşlık programları ve Portekiz, Malta ile Yunanistan oturum haklarının, Şengen Bölgesi'ne vizesiz erişim hakkı sağladığını belirtti.