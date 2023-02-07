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Giriş Tarihi: 7.2.2023 16:18

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan deprem bölgesine yardım seferberliği

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, "Acil ihtiyaç malzemelerinin haricinde yerel zincirler olarak kendi içimizde nakdi yardım kampanyası başlattık. İhtiyaç doğrultusunda desteğimizi sürdüreceğiz, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.

AA
Türkiye Perakendeciler Federasyonu’ndan deprem bölgesine yardım seferberliği

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen depremlere ilişkin depremden etkilenen şehirlerde yerel zincirlerin valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlar, AFAD ve Kızılay koordinasyonuyla bölgelerdeki dağıtım merkezlerine acil ihtiyaç malzemelerinin taşınmaya başladığını belirtti.

Düzgün, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yaşanan deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Düzgün, şunları kaydetti:

"Yaşanan deprem felaketi sonrasında 14 perakende derneğimiz ile bölgedeki yetkililerden gelen bilgiler ışığında hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Depremden etkilenen şehirlerdeki valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlıklar, AFAD ve Kızılay koordinasyonuyla dağıtım merkezlerine temel gıda ürünleri, çocuk bezi, çocuk maması, eldiven, bere, battaniyeden oluşan acil ihtiyaç malzemelerini taşımaya başladık. Başta Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep, Adıyaman, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Kilis'in yanı sıra il ve ilçelerdeki yetkililerle temas halindeyiz. Acil ihtiyaç malzemelerinin haricinde yerel zincirler olarak kendi içimizde nakdi yardım kampanyası başlattık. İhtiyaç doğrultusunda desteğimizi sürdüreceğiz, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Göçük altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmasını diliyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

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Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan deprem bölgesine yardım seferberliği
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