Türkiye PV panel üretiminde dünya dördüncüsü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kayda değer bir gelişme gösterdiğine dikkati çekti. Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G20 Enerji Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumu olan "Küresel Ekonomi ve Enerji Görünümü"nde konuşan Dönmez, "Yenilenebilir enerji kapasitesinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 54.2'e ulaştı. Uygulamaya koyduğumuz modeller ile güçlü bir güneş enerjisi ekosistemi kurulumu AR-GE, üretim ve dağıtımı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bu sistem Ortadoğu ve Avrupa'daki ilk ve tek entegre fotovoltaik modül üretim tesisini de içinde barındırmaktadır. Bu bağlamda, PV panel üretim kapasitesinde dünyada 4'üncü sırada yer almaktayız" dedi.Enerji dönüşümleri konusunda, finansmanın harekete geçirilmesi, uluslararası finans kuruluşlarından destek alınması ve yeni teknolojilerin maliyetlerinin düşürülmesinin son derece önemli olduğunu dile getiren Dönmez, "Enerji güvenliği ve dönüşümlerine yönelik daha güçlü politikaların geliştirilebilmesi için aramızdaki işbirliğinin en iyi çözüm olduğunun ve G20 üyelerinin bu güce sahip olduğunun altını çizmek isterim" şeklinde konuştu.Toplantının ikinci oturumu olan "Enerji Dönüşümlerinin Hızlandırılması: Erişim, Teknoloji, Finans"ta da bir konuşma gerçekleştiren Dönmez, enerji dönüşümlerinin kaçınılmaz olduğunu, temiz enerji geçişlerini hedeflemekle birlikte arz güvenliğini de önemsediklerini söyledi.Enerji güvenliğine yönelik endişelerin, özellikle artan fiyatlar ve olağan dışı hava koşulları gibi nedenlerle devam ettiğine işaret eden Dönmez, "İthalata bağımlı ülkelerin çoğu, bu fiyatlar karşısında tüketicilerini korumak adına zarara uğramaktadır. Uluslararası kuruluşlar piyasaların ve alternatiflerin öngörülebilirliğini artıran model oluşturabilir" dedi.