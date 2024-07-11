Türkiye rakiplere göre % 40 pahalı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2024'ün, Orta Vadeli Programın (OVP) ilk yılı olması sebebiyle daha da fazla önem arz ettiğini belirterek, "2028 hedeflerimize giden yol bugün başaracaklarımızla doğrudan ilişkili, bu bağlamda ince eleyip sık dokuduğumuz bir sürecin içerisindeyiz" dedi. TİM 2024 Yılı İlk 6 Ay İhracat Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Gültepe, girdi maliyetlerinin sektör ayırmaksızın yüzde 100'ün üzerinde arttığını ifade ederek, Türkiye'nin rakip ülkelere istinaden dolar bazında minimum yüzde 40 daha pahalı geldiğini ifade etti. Gültepe, "İhracatçıların kur açıklamalarına" ilişkin de, "Kurun en az 37 TL olması lazım" dedi.