Türkiye rekor oyla IMO’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine, 143 ülkenin desteğiyle tarihindeki en yüksek oyunu alarak üst üste 13. kez seçildiğini duyurdu. Türkiye'nin bu yıl rekor bir oy alarak IMO'nun karar organı olan konseyin 40 karar verici ülkesinden birisi olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Seçimlerde aldığımız desteğin arkasında denizcilik alanında uluslararası düzenlemelere uygun olarak benimsediğimiz başarılı politikalar ve atılan somut adımların yanı sıra, IMO'nun çalışmalarındaki etkin varlığımız ve ülke görünürlüğümüz yer almaktadır" ifadelerini kullandı.