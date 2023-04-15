Türkiye rüzgâr ve güneşte çağ atlıyor

Türkiyebir yandan 20 Nisan'da karaya çıkarılacak yerli ve milli doğalgaza hazırlanırken, diğer yandan da yenilenebilir enerji yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, depolamalı rüzgar ve güneş enerjisinde 403 adet proje için yaklaşık 26 bin 500 megavatlık bir kapasite tahsis edildiğini belirterek, "Yapılacak yan sanayi ve teknoloji yatırımlarıyla birlikte sahaya 40-45 milyar dolar düzeyinde yatırımın yansımasını bekliyoruz" dedi. Depolamalı RES-GES başvuruları kapsamında EPDK'ya 221 bin megavat kurulu gücünde başvuru yapıldığını açıklayan Yılmaz, "Bu rakam elektriksel gücü ifade ediyor. Mekanik olarak, yani sahada kurulum ve yatırım talebi olarak, başvuru rakamı 252 bin megavatı aşmış durumda. Bu rakam bugün sahip olduğumuz kurulu gücün 2.5 katı. Bu başvuruların yaklaşık 113 bin 630 megavatı RES, 139 bin megavatı GES yatırımları" dedi. TEİAŞ ve ilgili dağıtım şirketlerinden alınan bağlantı görüşleri kapsamında, 403 adet proje için yaklaşık 26 bin 500 megavatlık bir kapasite tahsis edildiğini açıklayan Yılmaz, yapılacak yan sanayi ve teknoloji yatırımlarıyla birlikte sahaya 40-45 milyar dolar düzeyinde yatırımın yansımasının beklendiğini vurguladı.Kurul toplantısında 6 adet ve toplamda 658 megavat kurulu gücündeki depolamalı RES-GES için önlisans verilmesinin kararlaştırıldığını belirten Yılmaz, iki haftada verilen ön lisans kurulu güç toplamının bin 400 megavatı aştığını, bunun sahada yaklaşık 3 milyar dolar düzeyinde yatırım anlamına geldiğini kaydetti. Verilen önlisansların sektörünün yatırım iştahını gösterdiğine dikkat çeken Yılmaz, "3-6 ayda sahada yansımalarını göreceğiz" dedi.TÜRKİYE'NIN en kısa sürede bir enerji ticaret merkezi olmasını hedeflediklerini söyleyen Mustafa Yılmaz, "Bunu başaracak potansiyelimiz de insan gücümüz de var. Yerli doğalgazımızı üreterek ticaret merkezi hedefinde önemli bir virajı dönüyoruz. Elektrikte de üzerimize düşeni yapacak, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızdan azami düzeyde yararlanacağız. Depolamalı RES-GES yatırımları da bunun anahtarı olacak. Enerji sektöründe yeni bir dönemin arifesindeyiz" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin en kısa sürede bir enerji ticaret merkezi olmasını hedeflediklerini söyleyen Mustafa Yılmaz, "Bunu başaracak potansiyelimiz de insan gücümüz de var. Yerli doğalgazımızı üreterek ticaret merkezi hedefinde önemli bir virajı dönüyoruz. Elektrikte de üzerimize düşeni yapacak, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızdan azami düzeyde yararlanacağız. Depolamalı RES-GES yatırımları da bunun anahtarı olacak. Enerji sektöründe yeni bir dönemin arifesindeyiz" ifadelerini kullandı.