Türkiye sağlık ihracatında liderliğe gidiyor

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurul Üyesi Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, "Hem turizm hem de yolcu taşımacılığı sektörlerine kaldıraç etkisi yapan sağlık hizmeti ihracatında sahip olduğumuz teknolojik altyapı, uygun tedavi maliyetleri, ulaşım kolaylığı ve personel kalitesiyle liderlik potansiyeline sahibiz" ifadesini kullandı. Hedef ülke sayısını 60'a yükselten Türkiye, özellikle yakın coğrafya ülkelerinin tercih noktası haline geldi. Yiğitbaşı, "bacasız sanayi" olan hizmet sektörlerinin, hem istihdam hem de ihracata büyük katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti: "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımızın ve genel müdürlüğümüzün destekleri ve harcadıkları yoğun mesai ile açıklanan teşviklerle kısa sürede 110 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımızdan şüphemiz yok."