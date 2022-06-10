Türkiye salgın öncesinin yüzde 89’una ulaştı Avrupa’daki artışı geride bıraktı

EUROCONTROL 2-8 Haziran tarihleri arasındaki uçuş verilerini açıkladı. Buna göre; Avrupa genelinde bu tarihler arasında günlük ortalama 29 bin 27 uçuş ile salgın dönemi öncesini ifade eden 2019 yılına ait verilerin yüzde 85'ine ulaşıldı. Aynı tarihler arasında günde 3 bin 6 uçuşun yapıldığı Türkiye ise Avrupa'daki artışı geçerek salgın öncesi istatistiklerin yüzde 89'una ulaştı.

TÜRKİYE AVRUPA'DAKİ ARTIŞI GEÇTİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede EUROCONTROL tarafından 9 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Kapsamlı Değerlendirme Raporu'nda yer alan 02-08 Haziran döneminde Türkiye'nin günlük ortalama üç bin 6 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında altıncı sırada yer aldığı ifade edilerek bu ortalama ile salgın öncesi istatistiklerin yüzde 89'una ulaşıldığı belirtildi. Bilgilendirmede Avrupa genelinde ise aynı döneme ait günlük ortalama 29 bin 27 uçuş ile 2019 yılına ait seviyenin yüzde 85'ine ulaşıldığı kaydedildi.

İSTANBUL HAVALİMANI İKİNCİ, THY ÜÇÜNCÜ

Aynı haftada Avrupa'daki havalimanlarının yoğunluk sıralamasında İGA İstanbul Havalimanı, Paris Charles De Gulle, Frankfurt ve Londra Heathrow Havalimanlarını geride bırakarak günlük ortalama bin 247 uçuş ile Amsterdam Schiphol Havalimanı'nın ardından ikinci sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı ayrıca küresel çapta en yoğun 10 havalimanı içerisinde yer alırken salgının etkilerini en hızlı şekilde atlatan havayolları arasında yer alan THY ise günlük bin 373 uçuşla Ryanaır ve Easyjet'in arından üçüncü sırada yer aldı. Bayrak taşıyıcı diğer havayollarını geride bırakan THY, aynı dönemde 2019 yılının yüzde 95'ine ulaştı.